Arshdeep Singh a beaucoup manqué alors que la mort «pauvre» du bowling a donné à l’Australie un avantage sur l’Inde

“Où sont Arshdeep Singh et Jasprit Bumrah quand vous en avez besoin ?” Bhuvneshwar Kumar, Harshal Patel et Umesh Yadav se sont tous avérés coûteux lors de la première rencontre du T20I contre l’Australie à Mohali, où l’Inde n’a pas réussi à défendre un objectif raide de 209 mardi. Cependant, ce sont respectivement les 18e et 19e overs de Harshal Patel et Bhuvneshwar Kumar qui ont donné à l’Australie un avantage sur l’Inde lorsque Matthew Wade, avec le soutien de Tim David, a permis aux visiteurs de franchir la ligne de victoire avec quatre livraisons et autant de guichets à revendre.

Alors que Patel s’est avéré coûteux avec un dépassement de 22 points, l’avant-dernier de Bhuvneshwar, qui a produit 16 points, a pratiquement scellé le sort de l’Inde. Yuzvendra Chahal avait très peu à défendre lors des six dernières livraisons. En fin de compte, l’héroïsme au bâton de Hardik Pandya n’a pas été égalé par les quilleurs indiens, et la déception a été collée sur les visages de milliers de fans indiens.

Bhuvneshwar a donné 52 points dans ses 4 overs. Le sort de Harshal a ajouté 49 au tableau de bord australien. Au milieu de la pêche à la traîne sur les réseaux sociaux et des mèmes qui ont suivi, les fans ont manqué la présence du jeune stimulateur indien Arshdeep Singh, dont la mort au bowling dans un passé récent a été comparée à la ligne serrée et à la longueur de Jasprit Bumrah.

Singh aurait-il pu défendre le total? L’Inde a-t-elle raté le tour en le reposant ? Beaucoup le croyaient.

“Je pense que l’Inde a raté une astuce en ne donnant pas plus de jeux à Arshdeep pour préparer les morts. Devrait lui donner autant de matchs que possible avant la Coupe du monde », a écrit le vétéran Venkatesh Prasad sur sa page Twitter.

C’était également le sentiment des fans qui ressentaient l’absence du stimulateur prometteur.

J’ai vraiment hâte de voir Jasprit Bumrah et Arshdeep Singh jouer les 4 derniers overs. L’Inde a cruellement besoin d’un duo fiable aux morts. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 20 septembre 2022

Le roi Arshdeep mérite une énorme base de fans…. c’est le tweet ✍️ #INDvsAUS pic.twitter.com/VLYM8lZOCB — Bill Popa de Shubmoun (@ShubmounBill) 20 septembre 2022

Je pense que l’Inde a raté une astuce en ne donnant pas plus de jeux à Arshdeep pour préparer les morts. Devrait lui donner autant de matchs que possible avant la Coupe du monde. #IndvsAus — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) 20 septembre 2022

L’Inde manque vraiment le service de Jasprit Bumrah lors des derniers matchs. En attendant le retour de Boom Boom Bumrah. Et j’ai hâte de voir le combo de Jasprit Bumrah et Arshdeep Singh dans les death overs pour l’Inde. pic.twitter.com/j8OHRTXQKy – CricketMAN2 (@ImTanujSingh) 20 septembre 2022

Le taux d’économie d’Arshdeep Singh dans les décès T20I est de 6,7 Il a lancé 85 balles dans des matchs à mort T20I et a concédé 95 points. Aujourd’hui, j’ai ressenti son absence. – Raja Sekhar Yadav (@cricketwithraju) 20 septembre 2022

L’Inde manque ses yorkers aujourd’hui ! Voilà à quel point Arshdeep est précieux. pic.twitter.com/XehuQLqOFx — Jas Oberoi | ਜੱਸ ਓਬਰੌਏ (@iJasOberoi) 20 septembre 2022

Pour les non-initiés, Arshdeep Singh, qui s’est reposé pour la série australienne, a gardé les frappeurs lankais sur leurs gardes, littéralement, avec un bowling exceptionnel à mort, qui a eu un aperçu du fer de lance Jasprit Bumrah, le pilier de l’Inde dans la Coupe d’Asie conclue. . Outre le travail bâclé de l’Inde sur la cinquième balle de Singh qui aurait très bien pu changer l’issue du match, le quilleur du Madhya Pradesh en a impressionné plus d’un avec ses yorkers et son incroyable discipline.

Singh s’est retrouvé dans une position identique lorsqu’il a dû défendre 7 balles sur 6 contre le Pakistan il y a quelques jours en Coupe d’Asie. Les résultats ont peut-être été les mêmes dans les deux cas, mais les fans de cricket aimeraient maintenant se concentrer sur le tableau d’ensemble – regarder Arshdeep Singh jouer au bowling en tandem avec Bumrah lors de la Coupe du monde T20.

