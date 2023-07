Arshad Warsi, récemment apparu dans Asur 2, a récemment révélé qu’il avait été remplacé dans un film sans le lui dire. En parlant à un portail médiatique, il a mentionné qu’il regarde toujours le bon côté des choses.

L’acteur n’a pas révélé le nom du film dont il a été remplacé. Tout en en parlant, il a dit « J’ai besoin d’être heureux là où je travaille, il devrait y avoir une bonne ambiance là où vous travaillez. Il devrait y avoir des gens qui rient, des gens qui n’abusent de personne ou ne détestent personne. Je n’aime pas la négativité Cet endroit, on m’a dit qu’il y avait beaucoup de hiérarchie, « je suis grand, tu es petit », ce genre de chose continue, alors quand je l’ai pris, j’ai continué à ressentir « galti kar di yeh picture ke li » (j’ai fait une erreur en prenant cela) ‘. »





Selon le rapport du Press Free Journal, il a ajouté : « J’ai été remplacé à mon insu. Une partie de moi a dit que c’était ce que Dieu voulait, ‘merci, tu viens de me sauver’. J’ai été sauvé de quelque chose de pire qui allait arriver, peut-être que je finirais par me disputer avec les créateurs. »

Après Asur 2, l’acteur a déclaré qu’il était inondé d’offres pour des rôles de flic et qu’il pourrait en accepter quelques-unes. « Tous les deux jours, je reçois une histoire avec un personnage de flic. Mais aucun regret. Il y en a qui sont fabuleux et j’en fais quelques-uns », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, dans Asur 2, l’homme de 55 ans revient en tant qu’expert médico-légal Dhananjay Rajput aux côtés des acteurs Barun Sobti (Nikhil Nair), Anupriya Goenka (Naina Nair), Ridhi Dogra (Nusrat Saeed) et Amey Wagh (Rasool Shaikh). La deuxième saison de la série de thrillers psychologiques, qui a été créée sur JioCinema le mois dernier, est réalisée par Oni Sen.

Arshad, qui a été acclamé pour sa performance dans la série, a déclaré qu’il était tombé amoureux du concept lors de la première saison, qui a été créée en 2020, et que revenir était une évidence. En parlant à PTI, il a déclaré: « J’ai vraiment apprécié la saison deux. J’ai aimé le personnage la première fois que j’ai entendu le scénario de la saison un. C’est complexe, il y a tellement de couches. J’ai aimé travailler sur la première saison et la deuxième la saison est encore plus sale. J’ai passé un bon moment à faire ça.

Lorsqu’on lui a demandé si les personnages à succès avaient également tendance à encadrer un acteur dans une certaine image, Arshad a déclaré qu’il avait navigué dans cet espace plusieurs fois au cours de sa carrière. « Habituellement, les acteurs sont divisés en termes de genre – action, comédie, romance. Très peu parviennent à s’adapter à chacun d’eux. J’aimerais croire que je suis l’un d’entre eux », a-t-il déclaré.

