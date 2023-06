Arshad Warsi dans Asur, KariTop 10 des acteurs qui ont eu des chances rivales de carrière sur OTT

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit Satya (Harshad Arora) faire des préparatifs pour proposer à Sai (Aïcha Singh), et enfin, Satya lui dira combien il l’aime, et soudain il perd connaissance. Nous voyons que lorsque Satya reprendra conscience, il sera partiellement paralysé à cause de son accident. Eh bien, maintenant Sai a une responsabilité de plus : elle doit prendre soin de son mari, Satya. Et bien Dieu sait ce que le destin décidera pour Sai et Virat. Le dernier morceau est très émouvant pour les téléspectateurs à regarder car Sai, Satya, Virat (Neil Bhatt)et d’autres vivent des montagnes russes émotionnelles.

Satya dira à Sai d’aller avec Virat

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons que maintenant Satya (Harshad Arora) est paralysé, et il est possible qu’il ne s’en remette pas. Eh bien, le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin va être plus intéressant parce que nous pouvons voir que Satya sait qu’il ne s’en remettra pas, alors il décide de soulager Sai (Ayesha Singh). Il commencera à se battre avec Sai et lui dira clairement qu’il ne la mérite pas. Il lui dira d’aller avec Virat (Neil Bhatt), mais Sai décidera de ne pas quitter Satya car il a besoin d’elle.

Dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons que les fans voulaient réunir Sai et Virat et n’appréciaient pas non plus le personnage de Satya parce que les téléspectateurs voulaient que Satya sacrifie et réunisse Sai et Virat, mais nous voyons tellement de rebondissements intéressants dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, alors qu’il pourrait être possible qu’à cause de Sai, Satya se tienne à nouveau debout, mais il comprend que Sai aime toujours Virat et ne peut pas vivre sans lui.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin va être super dramatique, et enfin, le spectacle a tout mis en place pour faire un bond avant que ce spectateur ne veuille voir la réunion de Sai et Virat. Eh bien, l’émission Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a une place spéciale dans le cœur des téléspectateurs en tant que protagoniste principal de Sai et Virat, qui est joué par Ayesha Singh et Neil Bhatt ont l’air très étonnants ensemble, maintenant les téléspectateurs souhaitent seulement qu’avant de quitter l’émission leur favori couple, Sai et Virat, devraient être réunis et leurs enfants apprécieront également d’être avec leurs parents. Eh bien, le morceau à venir tournera totalement autour des soins de Satya et des retrouvailles de Sai et Virat.