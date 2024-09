Arshad Warsi commente à nouveau Prabhas | Dernières nouvelles du cinéma Telugu | Critiques de films

Prabhas, l’icône de Tollywood, n’a guère besoin d’être présenté alors qu’il continue de livrer un blockbuster après l’autre. Son dernier film, le film de science-fiction mythologique Kalki 2898 AD, réalisé par Nag Ashwin, a suscité l’enthousiasme dans toute l’industrie. Cependant, tout le monde n’a pas été impressionné, y compris l’acteur de Bollywood Arshad Warsi.

Le mois dernier, l’acteur de Jolly LLB 3 a fait la une des journaux lorsque, lors d’une interview, il a qualifié Prabhas de « farceur », provoquant un tollé de la part des fans de Prabhas et de plusieurs célébrités du Sud. Ce commentaire a suscité une colère généralisée, mais Arshad Warsi a finalement abordé la situation lors des IIFA Awards 2024.

« Chacun a son propre point de vue et les gens aiment interpréter le bruit. J’ai parlé du personnage, pas de la personne. Prabhas est un acteur brillant, et il a fait ses preuves à maintes reprises, et nous le savons. Et quand on donne un mauvais personnage à un bon acteur, c’est navrant pour le public », a précisé Warsi.

L’acteur de Munna Bhai a également partagé sa joie de voir des acteurs de différentes régions se réunir, brisant les barrières linguistiques dans l’industrie. Il reste à voir si sa récente clarification contribuera à calmer la tempête de réactions négatives auxquelles il a été confronté.