Arshad Warsi brise son silence suite aux réactions négatives pour avoir qualifié Prabhas de « farceur » dans Kalki 2898 après JC : « J’ai parlé du personnage, pas de la personne »

Arshad Warsi s’est retrouvé au centre d’une controverse après sa critique honnête de la performance de Prabhas dans le film à succès du réalisateur Nag Ashwin. Kalki 2898 après JC. L’acteur avait qualifié le portrait de Prabhas de celui d’un « farceur », ce qui a suscité de vives réactions de la part des fans et un débat houleux au sein des acteurs de l’industrie cinématographique du Sud. Lors d’une récente cérémonie de remise de prix, Arshad a rompu son silence sur les réactions négatives en ligne auxquelles il a été confronté suite à ses commentaires sur la star de Baahubali.

Arshad a déclaré que ses remarques concernaient le personnage Bhairava, joué par Prabhas dans Kalki 2898 après JC et non la personne. Il a qualifié Prabhas de « brillant acteur », ajoutant que les gens aiment aujourd’hui interpréter le bruit.

« Chacun a son propre point de vue et les gens aiment interpréter le bruit. J’ai parlé du personnage, pas de la personne. C’est un acteur brillant et il a fait ses preuves encore et encore, et nous le savons. Et, quand nous donnons un mauvais personnage pour un bon acteur, c’est déchirant pour le public », a déclaré Arshad à PTI.

Le mois dernier, dans un épisode du podcast Unfiltered by Samdish, on a demandé à la star de Munna Bhai de nommer le dernier mauvais film qu’il avait regardé et il a répondu que c’était Kalki 2898 après JC. Alors qu’Arshad ne tarissait pas d’éloges sur la performance de la mégastar Amitabh Bachchan dans le film pan-indien, il s’est dit triste que Prabhas soit comme « un farceur » dans le film à succès.

Suite à son commentaire, des membres de la fraternité cinématographique Telugu, dont les acteurs Nani, Sudheer Babu et le réalisateur Ajay Bhupathi, ont critiqué Arshad en disant que ce dernier aurait pu mieux choisir ses mots.

Nani s’exprime : ce qu’il voulait vraiment dire à propos de la controverse Arshad Warsi-Prabhas

En outre, Arshad s’est dit heureux que des industries de différentes langues se réunissent pour réaliser des films. « L’effacement des barrières linguistiques aurait dû se produire il y a longtemps. Je me sens vraiment enragé quand quelqu’un utilise des termes comme Bollywood ou Tollywood. J’ai corrigé de nombreuses personnes à plusieurs reprises, je leur ai dit que c’était l’industrie cinématographique indienne. »

Il a ajouté : « Nous sommes tous dans le même bateau. Ma compétition est avec le reste du monde, pas entre nous… Comme quand je réalise un film un jour, j’aimerais choisir tout le monde, peu importe où ( industrie) d’où ils viennent. La langue n’a pas d’importance.

Lorsqu’on lui a demandé de partager une mise à jour sur Munna Bhai 3, Arshad a déclaré: « Il y a des discussions, cela peut arriver. »