Arshad Warsi affirme qu’il pensait que sa carrière était terminée après avoir joué au circuit de Munna Bhai MBBS

La performance exemplaire d’Arshad Warsi dans la série de thrillers mythologiques Asur a fait tous les bons bruits. Son personnage, Dhananjay Rajput a laissé un impact durable sur les masses. Il ne fait en effet aucun doute qu’Arshad Warsi est un acteur phénoménal. Mais son vrai contact avec la célébrité est venu après avoir joué dans le film culte de Sanajy Dutt, Munna Bhai MBBS. Son personnage à l’écran, Circuit, a été largement apprécié par le public. Néanmoins, il fut un temps où Arshad pensait que sa carrière serait terminée après avoir joué le rôle.

Quand Arshad Warsi pensait que sa carrière était terminée

Dans une interaction avec Siddharth Kannan, Arshad a révélé que son personnage Circuit ajouterait un coup de pouce bien nécessaire à sa carrière cinématographique. Mais plus tard, comme nous le savons, cela s’est avéré être exactement le contraire. « Je savais yeh film karne ke baad, meri zindagi barbaad hai (je pensais que ma carrière serait terminée à cause de ce film). Mujhe laga hogaya (je sentais que c’était fini), c’est le dernier film que je ferai. C’était le rôle d’un crétin », a déclaré Arshad.

L’acteur d’Asur était en outre convaincu que son rôle était plutôt « mauvais » lorsque l’acteur Makarand Deshpande a refusé l’offre. Arshad a joué le rôle de l’un des cinq hommes de main qui ont accompagné le protagoniste, Sanjay Dutt. « Même si le film devenait un succès, je n’obtiendrais rien, et s’il échouait, je n’obtiendrais rien », a partagé Arshad. Il a ajouté que même Sanjay Dutt ne reposait pas entièrement sa « foi » en Munna Bhai MBBS car c’était un film très différent pour le public de Bollywood à cette époque.

Arshad Warsi avait confiance en Rajkumar Hirani

La seule raison pour laquelle Arshad a accepté de jouer Circuit était à cause de son penchant pour le cinéaste Rajkumar Hirani de 3 Idiots. Arshad était sûr que personne ne se souviendrait d’un crétin dans le film, et tout le crédit reviendrait à l’acteur et réalisateur principal. Bien qu’il croie en ses hypothèses, Arshad, qui a qualifié Rajkumar Hirani « d’homme bon et de bon réalisateur », a dit au cinéaste de le laisser profiter du film. « Laissez-moi profiter de mon échec », étaient ses mots exacts.

Il s’est avéré que Munna Bhai MBBS est devenu un blockbuster dans les salles. Avec Munna de Sanjay Dutt, Circuit d’Arshad Warsi a également reçu un amour égal de la part des cinéphiles.

Projets Arshad Warsi

Côté travail, Arshad Warsi et Barun Sobti ont une nouvelle fois repris leurs rôles dans Asur 2. La websérie diffusée le 1er juin sur Jio Cinema, a reçu des critiques favorables de la part des binge-watchers.