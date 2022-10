Arshad Sharif : un éminent journaliste pakistanais tué au Kenya

Nairobi

CNN Affaires

—



Arshad Sharif, un éminent journaliste pakistanais qui a fui le pays après avoir été accusé de sédition, est décédé au Kenya après avoir été abattu par la police en réponse à des informations faisant état d’un véhicule volé, ont annoncé les autorités.

“Les agents qui suivaient le véhicule à moteur … ont alerté la police de Magadi qui a érigé une barrière routière”, a déclaré Bruno Isohi Shioso, porte-parole de la police nationale du Kenya, dans un communiqué.

La voiture de Sharif aurait traversé la barrière de la route et “c’est alors qu’on leur a tiré dessus”, a déclaré Shioso. Sharif a été “mortellement blessé par un policier”, a-t-il dit, ajoutant que l’incident faisait l’objet d’une enquête.

Selon un rapport de police consulté par le média national kenyan The Nation, le barrage routier avait été mis en place après des informations faisant état d’un enlèvement impliquant une voiture portant un numéro de plaque d’immatriculation similaire à celui de Sharif.

L’Autorité indépendante de surveillance de la police du Kenya (IPOA), une organisation civile de surveillance, a déclaré qu’elle avait déjà commencé à enquêter sur l’incident.

“J’ai perdu un ami, un mari et mon journaliste préféré @arsched aujourd’hui, selon la police, il a été abattu au Kenya”, a déclaré la femme de Sharif, Javeria Siddique. tweeté lundi.

Sharif a fui le Pakistan en août en raison d’accusations de sédition portées contre lui pour avoir prétendument critiqué les institutions de l’État et « avoir encouragé la mutinerie » au sein de l’armée.

Il avait interviewé le politicien de l’opposition Shahbaz Gill, un proche allié de l’ancien Premier ministre Imran Khan. À la suite de l’entretien, Gill a également été accusé de sédition par la police pakistanaise pour avoir fait ce qu’ils prétendent être des “commentaires anti-étatiques”.

La chaîne de Sharif, ARY, a d’abord affirmé qu’elle était “pourchassée par le régime actuel”, mais a ensuite déclaré qu’elle avait rompu les liens avec Sharif après avoir été interrompue pendant environ un mois le 8 août par l’Autorité pakistanaise de réglementation des médias électroniques.

Sharif a dû “fuir le Pakistan en août pour sauver sa vie”, a déclaré à CNN un de ses proches collaborateurs. Il s’était d’abord rendu à Dubaï mais a été contraint de fuir les Émirats arabes unis en raison du “harcèlement par des responsables pakistanais”, a ajouté l’associé.

Sharif n’était “au Kenya que depuis quelques semaines car c’est l’un des rares endroits où les détenteurs de passeports pakistanais n’ont pas besoin de visa pour entrer”, a déclaré l’associé.

Les responsables de l’ambassade du Pakistan à Nairobi attendent un rapport de police, a indiqué le ministère pakistanais des Affaires étrangères.

Bien qu’il ne soit pas techniquement sous régime militaire aujourd’hui, le Pakistan a été gouverné par l’armée pendant une grande partie de ses 75 ans d’histoire.

L’Association de la presse étrangère d’Afrique (FPA Africa) s’est dite “profondément troublée” par le meurtre de Sharif, en particulier par les circonstances dans lesquelles il est mort.

“La mort de Sharif a privé la fraternité médiatique mondiale d’un journaliste dévoué et direct”, a déclaré FPA Afrique dans un communiqué.

L’association a ajouté qu’elle appelait les autorités kenyanes à enquêter sur l’incident et à assurer ainsi “aux journalistes étrangers basés dans le pays et couvrant l’Afrique, y compris ceux qui visitent en mission et d’autres entreprises professionnelles qu’ils sont en sécurité”.

La Commission des droits de l’homme du Pakistan a tweeté lundi qu'”un long et sombre bilan de tactiques violentes pour faire taire les journalistes explique pourquoi le meurtre présumé du journaliste Arshad Sharif au Kenya a envoyé des ondes de choc dans la communauté des journalistes”.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a tweeté qu’il était “profondément attristé par la nouvelle choquante” de la mort de Sharif. Shehbaz a également déclaré qu’il avait eu une conversation téléphonique avec le président kenyan William Ruto et “je lui ai demandé d’assurer une enquête juste et transparente sur cet incident choquant. Il a promis une aide totale, y compris l’accélération du processus de retour du corps » au Pakistan.