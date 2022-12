Arshad Sharif : toujours pas de justice un mois après le meurtre d’un journaliste

Nairobi, Kenya

Lorsqu’un éminent journaliste d’investigation pakistanais a été abattu par la police kenyane sur un chemin de terre à la périphérie de Nairobi, les questions ont immédiatement commencé à tourbillonner.

Comment est-il arrivé là ? Pourquoi la police a-t-elle tiré sur son véhicule ? Et ses reportages francs – souvent critiques à l’égard de l’establishment militaire qui exerce un pouvoir considérable au Pakistan – ont-ils quelque chose à voir avec sa mort ?

Un mois après la mort d’Arshad Sharif, les autorités kenyanes et pakistanaises n’ont pas conclu leurs rapports et il n’y a eu aucune arrestation dans cette affaire.

Les récits contradictoires de la police kenyane et des autorités pakistanaises n’ont pas apporté plus de clarté. Tout d’abord, la police a déclaré qu’il s’agissait d’une erreur d’identité. Plus tard, ils ont dit que des coups de feu avaient été tirés depuis la voiture du journaliste. Le ministre pakistanais de l’Intérieur a mis en doute les rapports de police, affirmant plus tôt ce mois-ci qu’il s’agissait d’un “assassinat ciblé”, ajoutant que davantage de preuves étaient nécessaires pour “confirmer tout cela”.

Les médias pakistanais ont diffusé diverses théories sinistres sur la nuit de la mort de Sharif. Certains rapports suggèrent que le journaliste a été torturé pendant des heures avant d’être abattu, alléguant des doigts cassés, des côtes cassées, des ongles manquants et d’autres marques de torture.

Cependant, des rapports post-mortem d’autopsies distinctes effectuées au Kenya et au Pakistan, obtenus par CNN, ont tous deux conclu que Sharif était décédé des suites de blessures multiples après des coups de feu à la tête et à la poitrine. Aucun des rapports n’a documenté de preuves de torture.

Les médias pakistanais ont allégué que ses ongles avaient été enlevés par la torture, mais il est courant au Kenya d’extraire les ongles lors d’une autopsie pour l’ADN, a déclaré à CNN le Dr Ahmed Kalebi, un pathologiste indépendant à Nairobi qui a examiné les deux rapports.

Les histoires contradictoires ont semé le doute et la frustration pour la famille de Sharif, qui est sceptique quant à l’obtention de réponses au mystère de sa mort.

“Je n’ai aucune confiance dans le gouvernement pakistanais”, a déclaré sa mère, Riffat Ara Alvi, à CNN dans une interview vidéo.

Elle a dit avoir écrit une lettre au juge en chef du Pakistan ce mois-ci implorant la Cour suprême de mettre en place une commission judiciaire “pour déterminer le véritable mobile et identifier les criminels derrière ce crime odieux”.

« Il n’est pas possible d’obtenir justice au Pakistan et au Kenya. Je sais que. Mais je demande à toutes les organisations journalistiques internationales et aux Nations Unies d’enquêter sur ce meurtre », a déclaré sa veuve, Javeria Siddique à CNN.

CNN a contacté le haut-commissariat du Pakistan à Nairobi pour commenter l’affaire.

Dans son pays d’origine, Sharif était un critique de l’armée pakistanaise et un allié de l’ancien Premier ministre Imran Khan, qui a été évincé en avril après un vote de défiance au Parlement. L’opposition virulente de Sharif à l’administration actuelle lui a valu de nombreux ennemis et sa famille et ses amis disent avoir laissé le journaliste si terrifié pour sa vie qu’il a fui le pays.

Il a également fait face à des accusations de sédition pour avoir prétendument critiqué les institutions de l’État et « avoir encouragé la mutinerie » au sein de l’armée. L’ancien Premier ministre Khan a décrit Sharif, 49 ans, comme “l’un des meilleurs journalistes d’investigation au Pakistan”, et a déclaré à CNN le 7 novembre que Sharif avait dénoncé un complot contre lui, sans donner plus de détails.

«Ce type exposait tout ce complot contre moi. Il a été chassé du Pakistan », a déclaré Khan.

Khan a lui-même été abattu lors d’un rassemblement politique au début du mois et son parti a qualifié l’attaque de tentative d’assassinat par des personnalités de l’establishment – ​​ce qui a été démenti avec véhémence par le gouvernement et les responsables de la sécurité.

Sharif a quitté le Pakistan un mois après avoir écrit à la Cour suprême du Pakistan et au président, selon des lettres obtenues par CNN, les informant de menaces contre sa vie et celle d’autres journalistes. « Les journalistes au Pakistan sont accusés de sédition et de terrorisme pour étouffer la dissidence et les critiques contre les puissants éléments de l’État. Il semble qu’un règne de terreur s’est déchaîné contre les personnalités des médias qui ont des opinions indépendantes », a-t-il écrit.

Il s’était d’abord rendu à Dubaï mais a de nouveau été contraint de fuir en raison du “harcèlement par des responsables pakistanais”, a déclaré l’associé.

Des enquêteurs pakistanais se sont rendus à Dubaï la semaine du 14 novembre pour enquêter sur le séjour de Sharif là-bas, selon des sources proches de l’enquête. L’équipe a interrogé les contacts et les hôtes de Sharif sur place, ainsi que le propriétaire de la télévision ARY, la station pour laquelle Sharif travaillait et leur enquête est en cours, ont indiqué les sources.

Avec des options de pays limitées pour obtenir un visa après son expulsion de Dubaï, Sharif s’est rendu au Kenya, l’un des rares pays où il a pu obtenir un visa électronique rapide avec son passeport pakistanais, selon son proche associé.

Sharif a atterri au Kenya vers le 20 août, selon sa femme et un proche associé, où il a tranquillement vécu sa vie principalement dans la clandestinité, pendant deux mois – toujours dans la peur d’être agressé, ont déclaré ses amis et sa famille.

“Il ne nous avait jamais révélé où il se trouvait – sa famille, sa mère, à moi. Il disait que je me cache quelque part parce que je ne me sens pas en sécurité et qu’ils vont m’assassiner, donc je ne vais pas vous dire où je suis en ce moment », a raconté sa femme Siddique.

Siddique, 35 ans, a déclaré à CNN qu’il lui avait envoyé un SMS pour lui faire savoir qu’il se trouvait dans “des jungles très, très lointaines”. Cependant, ce n’est que lorsque la nouvelle de son meurtre est apparue que la mère et la femme de Sharif ont appris qu’il avait été au Kenya.

“Il était si bon et généreux, et c’était un photographe brillant. Nous avons fait de la photographie ensemble », a déclaré Siddique.

Lorsque Sharif était à Nairobi, il quittait rarement l’appartement dans lequel il séjournait, de peur d’être reconnu, a déclaré son proche associé à CNN.

Cependant, au cours de son séjour de deux mois, il s’est rendu à la périphérie de Nairobi dans un champ de tir et un pavillon appelé Ammodump plus d’une fois, selon des personnes connaissant le sujet.

Le jour de sa mort, Sharif avait passé du temps à un feu de joie et à un barbecue près du camp, selon un membre du personnel qui n’a pas voulu être nommé.

Après le dîner, Sharif et le frère du propriétaire d’Ammodump sont partis ensemble, a déclaré le membre du personnel.

Sharif et Khurram Ahmed ont quitté Ammodump vers 20h30 heure locale, a déclaré à CNN un détective impliqué dans l’affaire.

La police est arrivée sur les lieux du crime, à environ 25 kilomètres (15 miles) du lieu de la fusillade où Ahmad s’est finalement arrêté, après 22 heures, heure locale, a déclaré le détective qui a refusé d’être nommé car il n’était pas autorisé à parler aux médias. .

Le soir même, la police était à l’affût d’un véhicule signalé volé, une camionnette de livraison Mercedes-Benz, selon un premier rapport de police. Sharif et Ahmad auraient passé un barrage routier improvisé dans un Toyota Land Cruiser que la police a pris pour le véhicule manquant et aurait ouvert le feu, tuant le journaliste, selon la police.

Quatre policiers tenaient le barrage routier, dont des officiers de l’unité de police d’élite du Kenya, a déclaré le détective. Tous se tenaient du côté conducteur de la voiture lorsque la fusillade a eu lieu. Le conducteur n’a pas été blessé dans les coups de feu, a-t-il ajouté.

Dans un rapport de suivi, la police a déclaré que les premiers coups de feu provenaient de la voiture – touchant un policier à la main au cours du processus – et que la police a riposté, tirant sur la voiture au moins neuf fois.

L’Autorité indépendante de surveillance de la police du Kenya, IPOA, a été chargée d’enquêter sur la conduite de la police.

“Nous n’enquêtons pas sur les événements antérieurs à cet incident, ni sur les mouvements antérieurs et les schémas de mouvements de ce journaliste pakistanais”, a déclaré Elema Halake, PDG d’IPOA. “Notre mandat précise que nous n’enquêtons que sur les circonstances de la fusillade.”

La mort de Sharif reste un sujet brûlant et continue de susciter l’indignation en ligne. Des dizaines de milliers de personnes en deuil ont envahi les rues d’Islamabad pour assister aux funérailles de Sharif dans la plus grande mosquée de la ville fin octobre, scandant “Arshad, de ton sang, la révolution viendra”.

Plusieurs théories sur sa mort ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment par des opposants au gouvernement pakistanais et à l’armée pakistanaise qui les accusent d’avoir comploté sa mort.

Des enquêtes distinctes menées par les autorités kenyanes et pakistanaises sont en cours et, dans un geste sans précédent, le chef des services de renseignement pakistanais s’est adressé aux médias au sujet du meurtre de Sharif le mois dernier, le jour de ses funérailles.

“Je suis venu pour mon agence dont les officiers travaillent jour et nuit dans le monde entier, je ne peux pas rester silencieux lorsqu’ils sont pris pour cible”, a déclaré le lieutenant-général Nadeem Ahmed Anjum lors d’une conférence de presse.

Il a qualifié Sharif de “martyr” qui n’avait “aucune menace pour sa vie au Pakistan”.

La Cour suprême du Pakistan a accusé réception de la lettre de Sharif à CNN par SMS et a déclaré qu’elle était “traitée en suivant une procédure légale régulière”.

Alors que le président pakistanais Arif Alvi a déclaré qu’il avait écrit une lettre au Premier ministre en juillet concernant la lettre qu’il avait reçue de Sharif, “pour les mesures nécessaires conformément à la loi”, lors d’un point de presse le 16 novembre, selon un communiqué de presse de son bureau .

Alors que l’enquête s’accélère sur différents continents, sa veuve Siddique doit recoller les morceaux et accepter sa perte dévastatrice.

« Son sourire, sa voix, sa présence me manquent », a-t-elle déclaré à CNN. “C’était un grand homme, c’était non seulement un grand journaliste, mais c’était une personne très aimante”, se souvient-elle. “J’ai perdu un bijou.”