Arshad Nadeem, l’ami pakistanais de Neeraj Chopra, remporte l’or au javelot avec un lancer de 90 mètres

Le Pakistanais Arshad Nadeem est devenu dimanche le premier lanceur de javelot du sous-continent à franchir la barre des 90 mètres pour remporter la médaille d’or aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 à Birmingham.

Nadeem, qui se bat régulièrement avec le médaillé d’or indien des Jeux olympiques de Tokyo Neeraj Chopra et utilise même parfois son javelot lors de compétitions, a remporté le droit de se vanter avec l’Indien en devenant le premier à franchir la barre des 90 mètres.

Dimanche à l’Alexander Stadium, Nadeem a réalisé un énorme record personnel de 90,18 m pour un record des Jeux à son cinquième lancer, sautant au sommet du classement et se préparant pour une médaille.

Le champion du monde Anderson Peters, de Grenade, a terminé deuxième avec un meilleur lancer de 88,64 mètres. C’était aussi une sorte de record, le deuxième lancer le plus loin jamais réalisé dans l’histoire des Jeux du Commonwealth.

Le Kényan Julius Yego s’est jeté hors de sa peau pour obtenir le meilleur de la saison à 85,70 m et remporter la médaille de bronze.

En l’absence de Chopra, l’Indien DP Manu a terminé cinquième avec un meilleur lancer de 82,28 tandis que Rohit Yadav s’est classé sixième avec un effort de 82,22 mètres.

Avec son effort dimanche, Nadeem a battu le lancer olympique de Tokyo de Neeraj Chopra de 87,58 m, qui avait valu à l’Indien une médaille d’or, et le lancer du Championnat du monde d’athlétisme de 88,13 m. Nadeem avait terminé derrière Chopra dans ces deux événements.

En plus d’être rivaux sur le terrain, Nadeem et Chopra sont de bons amis, s’encourageant et se félicitant mutuellement pour leurs performances. Leur bromance fait l’objet de discussions sur les réseaux sociaux des deux voisins. Maintenant que Nadam dépasse Chopra, cela va certainement pimenter la rivalité car Chopra a toujours eu pour objectif de franchir la barre des 90 m.

