« Arshad Nadeem est le seul concurrent » : la star pakistanaise du lanceur de javelot s’exprime sur la concurrence avec Neeraj Chopra

Le Pakistanais Arshad Nadeem, qui a remporté l’argent au Championnat du monde d’athlétisme récemment terminé, a parlé à la BBC de son lien avec Neeraj Chopra, qui a remporté l’or au Championnat du monde d’athlétisme, et de son lien avec la star indienne du javelot.

« Neeraj Bhai a remporté la médaille d’or et je suis très heureux que les deux pays d’Asie aient décroché les deux premières places. Parfois, il remportera l’or, parfois moi, donc ça continuera comme ça mais je suis très heureux que Neeraj ait remporté la médaille d’or.

«Je suis allé à Guwahati, en Inde, pour les Jeux d’Asie du Sud et j’y ai remporté la médaille de bronze. Neeraj a remporté la médaille d’or cette fois-là. J’ai également battu le précédent record national au lancer du javelot masculin. Au fur et à mesure que nous jouions plus de matchs ensemble, nous nous sommes rapprochés et notre lien d’amitié s’est renforcé.

Arshad a également exprimé sa gratitude envers la mère de Neeraj qui avait précédemment félicité le lanceur pakistanais pour avoir remporté la médaille et l’avait également appelé comme son fils.

Arshad a déclaré : « Mis à part les rumeurs selon lesquelles le Pakistan a fait ceci ou l’Inde, des pensées comme celles-ci maintiennent les deux nations ensemble et nous donnent l’énergie positive nécessaire pour bien performer dans le tournoi. Je félicite sincèrement la mère de Neeraj ainsi que toute l’Inde pour cet exploit.

Peu de temps après les résultats finaux, une photo est devenue virale des trois médaillés ensemble sur laquelle Arshad n’était pas vu avec le drapeau de son pays. En parlant de cela, Arshad a déclaré à la BBC : « Après le dernier lancer, je faisais mon sac car nous transportons beaucoup de choses. Neeraj m’a appelé pour la séance photo et j’y suis allé.

« Mon drapeau était avec moi mais depuis que Neeraj m’a appelé, j’ai pensé à y aller. Plus tard, j’ai également eu un clic avec mon drapeau national. La pression d’un grand tournoi est toujours là, des joueurs du monde entier s’affrontent contre vous, donc ce n’est jamais facile de performer. il ajouta.

Lorsqu’on lui a demandé si Neeraj Chopra était son plus grand concurrent, Arshad a répondu en disant : « Arshad Nadeem est le seul concurrent d’Arshad Nadeem ».

De plus, il a ajouté : « Je cherche toujours à me battre ; Je ne regarde jamais personne d’autre. Je veux toujours faire de mon mieux et faire mieux que le lancer précédent.

Arshad a également souligné les problèmes auxquels il est confronté et qui l’empêchent d’une manière ou d’une autre de donner le meilleur de lui-même. Il a parlé des installations et des entraîneurs qui lui manquent au niveau national.

« Neeraj bénéficie d’installations et d’une formation de classe mondiale ; nous ne comprenons pas cela. Notre gouvernement nous fournit les installations, mais cela ne suffit pas. Les athlètes ici n’ont même pas de terrain approprié pour s’entraîner. J’avais quelques javelots de niveau mondial que j’utilise dans mon entraînement, mais à part cela, nous avons besoin de beaucoup de choses que nous n’obtenons pas.

« En dehors de ces choses, nous avons également besoin d’un meilleur entraîneur qui puisse bien nous entraîner. Si nous obtenons ces installations ici, nous pourrons également suivre notre formation depuis le Pakistan. Les Jeux Olympiques de Paris auront lieu l’année prochaine donc j’espère y gagner l’or. Je souhaite également bonne chance à Neeraj Bhai et je lui souhaite de partager le podium avec moi. il ajouta.

