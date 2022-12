Arsène Wenger suggère que l’Allemagne a perdu le focus sur la Coupe du monde en raison de “manifestations politiques” | Nouvelles du football

Arsène Wenger a laissé entendre que l’Allemagne avait perdu le cap sur la Coupe du monde en raison de “manifestations politiques”, contribuant à son élimination en phase de groupes.

L’Allemagne, championne du monde en 2014, a été éliminée de la phase de groupes pour la deuxième Coupe du monde consécutive, après s’être couvert la bouche lors de sa photo d’équipe avant son match d’ouverture contre le Japon pour protester contre l’interdiction par la FIFA des brassards OneLove.

Le geste est intervenu après que l’association allemande de football (DFB) a dit au capitaine Manuel Neuer de ne pas porter le brassard arc-en-ciel pour le match contre le Japon suite à l’avertissement de la FIFA qu’il ferait face à des sanctions sportives “massives” s’il portait le brassard, ce qui favorise la diversité et l’inclusion.

Image:

Des joueurs allemands se couvrent la bouche en posant pour la photo d’équipe, en signe de protestation contre l’interdiction par la FIFA d’interdire le port du brassard One Love au Qatar





L’Angleterre, le Pays de Galles, les Pays-Bas et plusieurs autres nations ne portaient pas non plus le brassard.

L’Allemagne n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de la FIFA pour son geste d’avant-match, mais Wenger, qui est le chef du développement mondial du football de la FIFA, a suggéré qu’ils auraient pu perdre leur concentration.

Wenger, interrogé sur la sortie de l’Allemagne, a déclaré lors du briefing du groupe d’étude technique de la Coupe du monde : “Vous savez, quand vous allez à une Coupe du monde, vous savez que vous ne pouvez pas perdre le premier match. Les équipes qui ont l’expérience pour jouer dans les tournois comme la France et l’Angleterre ont bien joué dans le premier match.

“Les équipes qui étaient prêtes mentalement, avec un état d’esprit pour se concentrer sur la compétition, et non sur les manifestations politiques.”

La Coupe du monde du Qatar a vu de nombreuses discussions politiques de la part des équipes, certaines exprimant leurs inquiétudes concernant le traitement réservé par l’hôte aux travailleurs migrants, son approche des droits LGBTQ+ et les menaces de la FIFA de pénaliser les joueurs pour leurs déclarations politiques.

La FA allemande a été la plus virulente pour faire pression pour que les brassards anti-discrimination “OneLove” soient portés par les joueurs et a déclaré qu’un “chantage extrême” a conduit l’Allemagne, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas, le Pays de Galles, l’Angleterre et la Suisse à abandonner leur intention de les porter.

Image:

La ministre allemande de l’Intérieur Nancy Faeser est photographiée portant le brassard OneLove lors de l’Allemagne contre le Japon





La ministre allemande de l’Intérieur Nancy Faeser, qui était assise près du président de la FIFA Gianni Infantino dans la loge VIP, portait un brassard OneLove en soutien à l’équipe nationale.

La DFB a perdu l’un de ses partenaires commerciaux la semaine dernière lorsque la chaîne de supermarchés allemande REWE a mis fin à son accord de parrainage suite au différend sur le brassard.

Le directeur général de REWE, Lionel Souque, a déclaré : “Nous défendons la diversité et le football est la diversité. Le comportement scandaleux de la FIFA est pour moi, en tant que PDG d’une entreprise diversifiée, ainsi que fan de football, absolument inacceptable.”

Le directeur des médias de la DFB, Steffen Simon, a déclaré Deutschlandfunk radio que l’Angleterre, qui était la première équipe à envisager de le porter, avait été menacée de multiples sanctions sportives.

Le Danemark a également pris position sur les brassards et le mois dernier a voulu utiliser un kit de formation avec des slogans en faveur des droits de l’homme.

La spéculation avait tourbillonné sur une menace du Danemark de se retirer de la FIFA à cause des brassards, ce que sa fédération a rejeté comme un malentendu médiatique.