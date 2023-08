Arsene Wenger se rendra en Inde en octobre pour lancer l’Académie FIFA-AIFF

L’entraîneur légendaire et actuellement chef du développement mondial du football de la FIFA, Arsène Wenger, est prêt à se rendre en Inde la deuxième semaine d’octobre pour finaliser la mise en place d’une académie centrale en Inde conjointement avec l’AIFF, selon le président de la Fédération, Kalyan Chaubey. .

Kalyan Chaubey et le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran, ont rencontré Arsene Wenger, Steven Martens, directeur technique de la FIFA, et Ulf Schott, responsable des programmes de haute performance de la FIFA, à Sydney, en Australie, samedi, pour décider de la collaboration. entre la FIFA et l’AIFF pour lancer une académie pour garçons et filles U-13, dont le nom sera finalisé ultérieurement.

Le président de l’AIFF a déclaré après la réunion : « Je suis heureux de dire que nous sommes sur le point de mettre en place une académie centralisée de pointe en Inde, avec la FIFA, avec Arsène Wenger jouant un rôle clé dans l’ensemble. installation. Je suis sûr qu’avec son expérience et notre assiduité, nous pouvons ouvrir la voie à l’Inde pour produire de futures stars.

L’académie susmentionnée ne fonctionnera pas de manière autonome; il sera plutôt soutenu par environ quatre ou cinq autres académies nourricières, ce qui en fera un réseau.

Arsène Wenger devrait en faire une annonce officielle via une conférence de presse virtuelle en septembre, après quoi il devrait se rendre en Inde la deuxième semaine d’octobre pour travailler sur tous les autres détails de l’académie proposée, a informé Kalyan Chaubey. .

Saji Prabhakaran a déclaré : « Nous sommes impatients d’accueillir Arsène Wenger en Inde pour ce projet très important. Je n’ai aucun doute qu’il aura un impact significatif sur le développement des joueurs d’élite en Inde, et nous pouvons affirmer sans crainte que sa collaboration pour produire les meilleurs talents en Inde signifie que le professeur est convaincu du potentiel de notre pays.

« C’est une figure inspirante, et avec son implication, nous pouvons exciter et engager des millions de jeunes comme jamais auparavant, et nous aurons quelques diamants qui brilleront sur la scène mondiale. Enfin, notre projet diamant prend forme comme prévu dans notre feuille de route stratégique, Vision 2047. »

Kalyan Chaubey a également déclaré: «La Ligue des jeunes U-13 et les championnats nationaux sub-juniors joueront un rôle important dans la détection des talents et la mise en place des académies. Nous voulons offrir plus d’opportunités à nos associations membres et aux jeunes de s’organiser pour les essais au niveau de l’État afin que chaque association d’État puisse aligner sa meilleure équipe possible pour la Ligue des jeunes U-13.