La légende d’Arsenal Arsene Wenger a fait l’éloge de son ancien attaquant Olivier Giroud pour sa performance étonnante lors du dernier match de Chelsea.

Giroud a marqué les quatre buts alors que les Bleus ont battu le vainqueur 4-0 contre Séville en Ligue des champions mercredi.

Le joueur de 34 ans a vu des minutes limitées cette saison et est en dessous de Timo Werner et Tammy Abraham dans l’ordre hiérarchique – mais il continue de capitaliser sur chaque opportunité qui lui est offerte.

Wenger sait tout sur la qualité de son compatriote car il était le manager qui l’a amené en Premier League en 2012, en payant 9,6 millions de livres sterling pour le récompenser de Montpellier.

Et l’ancien patron des Gunners insiste sur le fait que Giroud – qui a marqué 105 buts pour Arsenal – a encore beaucoup à offrir à Stamford Bridge.

« Je l’ai dit plusieurs fois aussi [as in the Premier League] en équipe de France, il y a toujours un débat à son sujet « , a déclaré Wenger CBS Sports .

« Mais Olivier Giroud a – outre ses qualités de footballeur – il a une mentalité absolument forte et un fort niveau de motivation et des qualités que personne d’autre n’a.

« Il peut toujours être une ressource dans un club même s’il ne commence pas le match et qu’il a une mentalité immaculée.