Arsène Wenger explique parfaitement ce que Thiago a retiré à Liverpool

Arsène Wenger a parfaitement expliqué pourquoi la forme de Liverpool a chuté depuis que Thiago Alcantara a rejoint le mercato estival.

L’Espagnol est un milieu de terrain de classe mondiale qui a remporté la Bundesliga et la Ligue des champions avec le géant allemand du Bayern Munich la saison dernière.

Mais depuis que le joueur de 29 ans a rejoint Liverpool, qui souffre d’une crise de blessures dans le Merseyside, les Reds se battent pour la forme.

Liverpool est sixième de la Premier League et un certain nombre d’experts, dont John Barnes, Robert Huth et Jermaine Jenas, ont affirmé que Thiago ralentissait le jeu offensif de Liverpool était en quelque sorte à blâmer.

Le manager légendaire d’Arsenal Wenger a eu son mot à dire sur le débat et a fourni des informations éclairées.

« Thiago Alcantara, pour moi, montre le problème typique d’un crèche », a déclaré Wenger à beIN SPORTS.

« Par exemple, Liverpool était très affamé et agressif au milieu de terrain. Quand vous êtes entraîneur, vous voulez rendre l’équipe meilleure et vous [sign] un acteur technique.

« Mais quand tu [sign] un joueur technique, vous perdez l’agression au milieu de terrain et vous détruisez un peu de la force que Liverpool avait auparavant.