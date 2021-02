Arsène Wenger explique ce qui l’a le plus impressionné chez la star de Villa Jack Grealish

Arsene Wenger a fait l’éloge des internationaux anglais Jack Grealish et Phil Foden après leur superbe forme récente.

Le capitaine d’Aston Villa, Grealish, a marqué six buts et créé dix passes décisives en Premier League jusqu’à présent cette saison pour aider son équipe à prendre la huitième place surprise du tableau.

Foden, quant à lui, commence à devenir un joueur clé de la première équipe de Manchester City, et lui-même a réussi six buts et trois passes décisives dans la division.

S’exprimant en tant qu’expert pour beIN SPORT, l’ancien manager d’Arsenal Wenger a expliqué ce qu’il aimait le plus chez les deux joueurs.

« Grealish est un maître à jouer à la fois lentement et rapidement », a déclaré Wenger. «Il sait dribbler, a du sang-froid et est très créatif avec son décès.

« Foden est un peu plus direct mais je dirais que les deux sont de grands joueurs. »

Grealish a été étroitement lié à un passage à Manchester United dans le passé.

Et lors d’un récent sommet du Financial Times Business of Football, son agent Jonathan Barnett a expliqué ce qui allait probablement se passer dans l’avenir de Grealish.