Arsène Wenger confirme sa visite en Inde ; se consacre entièrement au football indien

La rencontre du président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, et du secrétaire général Shaji Prabhakaran avec le légendaire entraîneur et chef du développement mondial du football de la FIFA, Arsène Wenger, en Australie le mois dernier pour finaliser la création d’une académie centrale en Inde a marqué le début de ce qui s’annonce comme un association significative entre la FIFA et l’AIFF.

Arsène Wenger, qui devrait se rendre en Inde en octobre, a expliqué ce qui l’avait inspiré à travailler avec l’AIFF sur un tel projet de développement des talents.

« Je dirais que le football est le sport le plus populaire au monde et il semble logique que l’un des plus grands pays du monde ait accès au développement du football. Je dirais que l’Inde est un pays sportif et j’espère que nous pourrons apporter une grande joie aux enfants indiens et nous amuser en jouant au football.

« Je suis confiant car je crois que la réussite est liée à l’éducation. Nous voulons donner l’opportunité d’éduquer les jeunes pour qu’ils regardent le football en Inde », a-t-il déclaré.

Selon Arsène Wenger, il existe un processus simple en deux étapes pour développer des académies en Inde.

« Globalement, cela repose sur deux choses. Premièrement, il s’agit d’identifier les talents. Et puis la qualité du programme éducatif et du coaching est absolument vitale. L’AIFF doit prendre en charge l’éducation avec nous et nous avons besoin d’une bonne coopération.

« Nous devrons d’abord travailler avec l’AIFF pour identifier les talents. Et après il faut regrouper les meilleurs avec les meilleurs. En vertu de cela, vous avez le jeu de base pour tout le pays. Le point de départ est d’identifier les talents et de réunir les meilleurs avec les meilleurs. »

Pour un pays de 1,4 milliard d’habitants, le vaste vivier de talents constitue le plus grand avantage en termes d’identification des talents. Mais vu l’autre côté de la médaille, cela présente également un défi organisationnel.

« Le nombre est un avantage, mais la tâche de l’organisation devient plus difficile. 1,4 milliard de personnes, je dirais que c’est une mine d’or, mais une mine d’or que, pour l’instant, nous n’avons pas bien analysé ni identifié. C’est pourquoi nous avons besoin de personnes à l’intérieur du pays qui savent où se trouvent les talents… D’après notre conversation, l’AIFF est très concentrée et motivée pour nous aider à y parvenir. Je pense que nous ferons un excellent travail ensemble », a déclaré Wenger.

« J’ai rencontré le président et le secrétaire général en Australie lors de la Coupe du monde féminine et je dois dire que j’ai été impressionné par leur motivation et leur capacité à organiser ce que nous voulons faire… Nous commencerons les travaux très bientôt », a ajouté le Français. .

Nous avons eu une discussion fructueuse avec M. Arsène Wenger sur la perspective de voir l’AIFF et la FIFA ouvrir une académie U13 pour garçons et filles en Inde afin de produire des joueurs de qualité supérieure pour l’avenir. Au plaisir d’accueillir M. Wenger lorsqu’il viendra en Inde en octobre !#IndianFootball pic.twitter.com/SDvwFxLbOW – Kalyan Chaubey (@kalyanchaubey) 19 août 2023

Mais dans combien de temps ?

« Je suis heureux d’aller voir comment se déroulent les travaux et j’ai prévu d’aller en Inde fin octobre, ou quelque part à cette date », a-t-il partagé.

Ce n’est un secret pour personne que le cricket est le sport le plus populaire en Inde, et M. Wenger, qui a passé plus de deux décennies en Angleterre, n’est pas étranger à ce sport. Pour que l’Inde devienne véritablement une nation sportive, il faut que d’autres sports puissent également se développer.

« Je ne vois pas pourquoi l’Inde ne figurerait pas sur la carte du monde en termes de nombre de joueurs. C’est un pays sportif. À l’heure actuelle, le cricket est leur sport numéro un. Je n’ai rien contre le cricket. J’ai vécu longtemps en Angleterre et je sais à quel point le cricket est important pour l’Angleterre. Mais il y a de la place pour d’autres sports… Nous voulons leur donner cette opportunité », a déclaré Wenger.

L’homme de 73 ans, qui a dirigé l’équipe japonaise du Nagoya Grampus Eight entre 1995 et 1996, estime que l’Inde devrait adopter la méthode japonaise consistant à faire du football de base et de l’éducation une priorité si elle veut grimper dans le classement et redevenir l’une des principales puissances du football d’Asie.

« Je suis arrivé au Japon en 1995. Ils ont lancé la ligue professionnelle en 1993. Mais ils ont compris très tôt qu’il fallait créer des académies et une éducation pour les jeunes joueurs, et ils ont très bien mis en œuvre ce programme. Regardez-les maintenant, les garçons comme les filles. Le Japon figure parmi les premiers au classement mondial. Ils sont un bon exemple à suivre. Ils ont très vite compris que l’éducation était la clé », a expliqué Wenger.

Même si sa brillante carrière d’entraîneur est peut-être terminée, la passion de M. Wenger pour le sport et ses décennies d’expertise alimentent son engagement à continuer de développer le jeu à un autre titre, désormais sous la forme de tels projets de développement des talents.

« J’ai longtemps travaillé dans le domaine des résultats. Ou comme vous voulez appeler cela. Bien sûr, l’intensité de cette vie était fantastique et très, très exigeante. Mais je suis ici pour un projet à long terme, et je dirais qu’avec ce que j’ai appris, c’est comment nous pouvons guider les gens. Ce sera une satisfaction à plus long terme et plus profonde. C’est pourquoi je suis dans la partie de ma vie où je peux aider les gens, et l’héritage que je peux laisser dans le football est absolument fantastique. Je suis reconnaissant que la FIFA m’ait donné cette opportunité… C’est un projet fantastique », a-t-il déclaré.

Pour un pays comme l’Inde, connu pour produire de grands esprits, de grands dirigeants et PDG, et des personnes incroyablement innovantes dans le domaine de l’informatique et des ordinateurs, développer cette expertise dans le football n’est pas du tout difficile, selon Wenger.

« Je dirais que le peuple indien est dévoué, intelligent et prêt à investir dans l’éducation. Tout se résume à l’éducation. De nombreux Indiens réussissaient très bien lorsque j’étais en Angleterre parce qu’ils étaient très dévoués et investissaient beaucoup de temps dans l’éducation. La différence dans le football, c’est qu’il faut aussi éduquer ses pieds. En fait, le football consiste à faire avec vos pieds ce que votre cerveau veut. Alors bien sûr, nous avons le cerveau mais nous voulons aussi éduquer les pieds. Et puis nous aurons de grands joueurs », a conclu Wenger.