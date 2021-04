Arsene Wenger a affirmé que « tout le monde en Europe rêve de détruire la Premier League » alors qu’il évaluait la situation à la suite de l’expérience apparemment ratée de la Super League.

Wenger, qui a guidé Arsenal vers trois titres de Premier League et remporté la FA Cup à sept reprises en tant que manager lors d’un passage au club du nord de Londres qui a duré plus de 21 ans, a contesté le principe de base du tournoi d’échappée et est convaincu qu’il aurait finalement mené à la disparition de la Premier League.

















6:12



Gary Neville de Sky Sports dissèque le scandale de la Super League européenne, revendique la « tentative de meurtre » des six grands clubs sur le football anglais et a exhorté les gens à se mobiliser pour protéger le match à l’avenir.



« Il est né mort. Depuis le début, je ne pouvais pas croire que cela fonctionnerait », a déclaré Wenger au Telegraph. « Le plus surprenant de tout cela a été le comportement anglais. Tout le monde rêve de détruire la Premier League en Europe. En Angleterre, nous le faisons nous-mêmes.

« Je ne peux pas comprendre la rationalité derrière cela parce que l’Angleterre a voté pour le Brexit et maintenant ils veulent amener une Super League. Les Anglais ont la ligue la plus forte. La Super League détruirait, à 100%, la Premier League.

«La base de notre culture sportive en Europe est d’avoir accès à travers vos performances à des compétitions de haut niveau.

« Je ne comprends pas comment qui que ce soit pourrait croire que plafonner le lien entre la ligue nationale et l’accès à la ligue supérieure passerait et serait accepté par les fans.

« Le reste est à quel point tout ce qui avait l’air amateur dans la présentation, dans la préparation. Vous vous inquiétez beaucoup de la façon dont nos meilleurs clubs sont gérés. Cela semblait être une solution rapide aux problèmes financiers de ces clubs. »

















1:02



Des centaines de fans d’Arsenal ont exprimé leur mécontentement face à l’implication des Gunners dans l’échec de la Super League européenne et appellent le propriétaire Stan Kroenke à quitter le club.



Wenger a cependant salué la réponse de nombreux joueurs à la proposition de Super League.

James Milner a été l’un des premiers joueurs de haut niveau à déclarer publiquement son opposition à la ligue séparatiste lorsqu’il s’est entretenu avec Sky Sports après le match nul 1-1 de Liverpool avec Leeds lundi soir alors que les premières répliques de la nouvelle commençaient à se faire sentir.

D’autres joueurs, dont le capitaine de Liverpool Jordan Henderson et un certain nombre de ses coéquipiers, ont également ajouté leur voix à l’opposition à la nouvelle ligue européenne.

















1:23



Kaveh Solhekol nous raconte l’histoire de la tentative d’excuses d’Arsenal auprès des clubs de Premier League non impliqués dans l’échappée



Wenger a souligné la volonté croissante des joueurs de s’exprimer sur des problèmes qui les préoccupent, car il semblait faire référence à des joueurs qui se mettent à genoux avant les matchs dans le cadre de la campagne « No Room For Racism » de la Premier League.

« Je suis très fier des responsabilités que les joueurs ont prises dans cette affaire », a-t-il ajouté. « Cela montre qu’il y a une énorme évolution – nous avons vu depuis le début de la saison en Angleterre que les joueurs font désormais partie de l’impact politique dans la société et à juste titre. Je suis très fier de cette évolution. »