Le gardien d’Arsenal Bernd Leno a déclaré que les joueurs devaient assumer la responsabilité de la forme lugubre de l’équipe et que l’entraîneur-chef Mikel Arteta n’était pas à blâmer.

Arsenal a cassé une séquence de trois défaites en Premier League mercredi avec un match nul 1-1 à domicile contre Southampton, mais se situe à cinq points au-dessus de la zone de relégation à la 15e place.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Olley: Arteta fait face à une tâche impossible si la mauvaise discipline continue

« L’entraîneur est le moins à blâmer pour le fait que nous soyons dans cette situation », a déclaré Leno à Sky Sports. «Si vous regardez la façon dont nous courions parfois sur le terrain, alors les joueurs sont les seuls à blâmer.

« On reçoit des cartons rouges, on fait des erreurs, on se démarque. Ce sont des choses que nous avons clairement abordées mille fois. En fin de compte, c’est un manque de concentration de la part des joueurs.

Bernd Leno a remis en question l’attitude de ses coéquipiers après la poursuite de la forme de championnat sans victoire d’Arsenal. Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

« L’entraîneur n’est pas un problème dans le vestiaire, il n’y a pas de critique à son égard. Nous nous critiquons et les joueurs savent qu’ils sont responsables. »

Leno a également déclaré qu’un manque de discipline avait contribué aux problèmes d’Arsenal et que les joueurs étaient déterminés à corriger les choses.

Arsenal a eu sept joueurs expulsés depuis qu’Arteta a pris les commandes en décembre dernier – deux fois plus que tout autre club de la ligue.

Gabriel a été expulsé mercredi, tandis que Granit Xhaka a reçu un carton rouge lors de la défaite 1-0 de dimanche contre Burnley.

« L’attitude est mauvaise, la discipline fait défaut et nous n’avons aucune confiance en nous », a-t-il ajouté. « Il y a de nombreux facteurs en jeu ici. Nous avons abordé cela très clairement en interne et tout le monde convient que nous devons changer cela très rapidement. »

Le prochain match d’Arsenal est un voyage en championnat à Everton, cinquième, samedi.