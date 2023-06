Arsenal Women: les Gunners signent la défenseuse suédoise Amanda Ilestedt du Paris Saint-Germain | Nouvelles du football

La défenseure expérimentée Amanda Ilestedt est devenue la première recrue estivale d’Arsenal Women.

L’arrière central suédois fait la transition vers le nord de Londres après une période de deux ans avec l’équipe française du Paris Saint-Germain.

Les Gunners restent à court d’options défensives après que Leah Williamson a subi une blessure au genou à long terme en avril et que la partenaire de l’arrière central Rafaelle Souza a quitté le club le mois suivant.

Ilestedt, 30 ans, est une internationale suédoise expérimentée avec 64 sélections et a été sélectionnée pour représenter son pays à la Coupe du monde féminine de cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande.

L’entraîneur-chef Jonas Eidevall a déclaré: « Je suis ravi qu’Amanda nous ait rejoint ici à Arsenal.

« Elle apporte une vaste expérience internationale et je pense qu’elle a un excellent mélange de présence et de capacité technique, ce qui en fait un candidat idéal pour notre équipe. »

Amanda Ilestedt est coéquipière internationale avec l’attaquante d’Arsenal Stina Blackstenius





« Je suis vraiment excité et heureux d’être ici », a déclaré Ilestedt. « Mon objectif est de gagner des titres et c’est un grand club avec de grands joueurs et des installations fantastiques, donc je pense que c’est le bon endroit pour moi pour y parvenir.

« Il y a un réel élan autour de ce club et le soutien a été formidable – j’ai hâte d’entrer sur le terrain avec le kit d’Arsenal. »

Analyse : couverture parfaite d’Ilestedt pour Williamson

Laura Hunter de Sky Sports :

« Le coup dur porté à Leah Williamson et le départ estival de la défenseure centrale régulière Rafaelle Souza ont montré qu’Arsenal devait faire de la couverture défensive une priorité dans cette fenêtre.

« La signature d’Amanda Ilestedt, bien que légèrement plus âgée que la plupart des cibles estivales d’Arsenal, a du sens sur cette seule base. Elle est le profil de défenseur qui conviendra au style de jeu progressif d’Arsenal – comme le note Jonas Eidevall, « présence et capacité technique » Son expérience sera également la bienvenue alors qu’Eidevall tente de constituer une équipe plus complète à la suite de la crise des blessures de la saison dernière – Eidevall a déjà travaillé avec Ilestedt en Suède.

« Arsenal est tombé loin du titre de la Super League féminine la saison dernière, et les dernières étapes de leur campagne malheureuse ont révélé une équipe quelque peu usée. Ils ont poussé aussi loin qu’ils le pouvaient et ont bien fait face, atteignant les demi-finales de la Ligue des champions. , mais un manque évident de force en profondeur était évident.

« Eidevall l’a admis lui-même en mai : ‘Ce doit être une très grande fenêtre de transfert pour nous cet été, étant donné que les fenêtres de l’été dernier et de l’hiver n’étaient pas assez bonnes pour nous.’

« Arsenal a marqué cinq buts lors de ses trois derniers matches WSL, plus que ses huit précédents combinés. Et avec Williamson qui doit être écarté jusqu’en décembre au moins, les options défensives sont rares. Cette signature est un ajout nécessaire mais intelligent. »