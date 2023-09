Arsenal Women éliminé de la Ligue des Champions au tour de qualification après la défaite du Paris FC

Arsenal a été éliminé de la Ligue des champions féminine lors de la première phase de qualification, s’inclinant aux tirs au but après un match nul 3-3 contre le Paris FC.

Alessia Russo est sortie du banc pour donner à Arsenal une bouée de sauvetage à la 80e minute après que Mathilde Bourdieu ait marqué deux buts en trois minutes en seconde période pour le Paris FC. Jen Beattie a ensuite forcé la prolongation avec une superbe tête à la sixième minute du temps additionnel – trois minutes après son entrée en jeu.

Mais les buts en prolongation de Louise Fleury et Russo ont envoyé le match aux tirs au but, que Paris a remporté 4-2.

L’équipe de Jonas Eidevall, qui a atteint les demi-finales de la Ligue des champions la saison dernière, ne participera pas à la compétition pour le reste de la saison.

Ce résultat permet au Paris FC de passer au deuxième tour mais il devra attendre le 15 septembre pour le tirage au sort qui confirmera son prochain adversaire.

Wolfsburg, le Paris-Saint-Germain, le Real Madrid, le Sparta Prague, le BK Hacken et Manchester United participent tous à la deuxième étape des qualifications, aux côtés des 15 équipes gagnantes du premier tour.

Les vainqueurs des matches aller-retour du deuxième tour obtiendront une place pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Arsenal avait battu Linkoping lors de son premier match à élimination directe de la phase de qualification, mais Eidevall a choisi de faire débuter Stina Blackstenius plutôt que la nouvelle recrue Russo à l’avant, Stephanie Catley passant à l’arrière gauche pour remplacer Katie McCabe.

Le Paris FC, qui a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions en 2012-13, a été un adversaire tenace en première mi-temps, le gardien Chiamaka Nnadozie – une joueuse remarquable du Nigeria lors de la Coupe du Monde Féminine – réalisant un certain nombre d’arrêts intelligents.

Bourdieu a marqué le premier match contre le cours du jeu à la 56e minute avec un centre qui a survolé la tête de la gardienne Manuela Zinsberger, rebondissant de peu au-dessus de la ligne. Sans l’utilisation du VAR, l’appel semblait serré mais le quatrième arbitre était catégorique sur le but.

Cela aurait dû être le signal d’alarme d’Arsenal, mais moins d’une minute après la reprise, une passe précise a envoyé Bourdieu en tête-à-tête et elle a percé les jambes de Zinsberger pour laisser Arsenal abasourdi.

Eidevall a lancé Russo, ainsi que McCabe et Lina Hertig, passant d’une formation 4-3-3 à 4-4-2.

Cette décision a porté ses fruits puisque Russo a tiré devant Nnadozie pour son premier but à Arsenal et il y avait plus de drame à venir alors que Beattie a grimpé plus haut quelques minutes seulement après avoir marqué de la tête un centre de McCabe et forcé la prolongation.

Dans la première mi-temps des prolongations, le Paris FC a converti son troisième but du match après que Fleury ait battu Zinsberger pour donner l’avantage à son équipe.

Russo a cependant répondu à la 116e minute en récupérant le ballon et en dribblant trois joueurs du Paris FC avant de tirer une roquette à l’entrée de la surface pour obtenir le niveleur crucial.

Les pénalités ont suivi la prolongation, et c’est le Paris FC qui a remporté la fusillade, Louna Ribadeira tirant le coup de pied gagnant après que Frida Maanum et Russo aient raté pour Arsenal.

(Photo : Getty Images)