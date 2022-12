Arsenal Women doit faire face à la blessure de Miedema alors que les matches s’accumulent

LONDRES – On a beaucoup parlé récemment de la surcharge de joueuses dans le haut de gamme du football féminin, en particulier en Europe. Après tout, les joueuses des équipes qui s’impliquent profondément dans la Ligue des champions féminine de l’UEFA sont probablement les mêmes joueuses qui passeront des étés plus longs à représenter leur pays lors de tournois majeurs. Et comme ils passent plus de minutes en Europe ainsi que dans les compétitions nationales, ils obtiennent moins de temps de récupération, avec plus de matchs, ce qui signifie également plus de déplacements et des délais plus serrés entre les matchs.

Trop de football semble presque être un problème de rêve, mais le risque accru de blessure par surmenage et le manque de temps de rééducation entre les matchs posent un problème très grave. Même si vous acceptez que les blessures fassent partie du jeu, en particulier avec un sport de contact comme le football, vous pouvez toujours prendre des mesures pour prévenir les blessures lorsque cela est possible. Pourtant, avec le calendrier en expansion et au cœur de cinq étés successifs avec un tournoi majeur – Jeux olympiques 2021, Euros 2022, Coupe du monde 2023, Jeux olympiques 2024 et Euros 2025 – il est difficile de savoir où les joueurs au sommet du jeu obtiendront une pause avant qu’ils ne se cassent.

Le mois dernier encore, l’attaquante d’Arsenal Vivianne Miedema a obtenu un sursis pour ses engagements nationaux et internationaux, après avoir demandé un congé alors qu’elle tente de faire face au flot de matchs, notamment alors qu’elle continue de se remettre du cas de COVID qu’elle a contracté. les euros. L’internationale néerlandaise a parlé franchement sur le podcast Behind the Goals de la BBC des blessures dans le jeu et de sa propre autonomisation pour demander un temps mort afin qu’elle puisse retrouver son meilleur niveau. En tant que l’une des joueuses les plus notables du jeu européen, l’attaquante est consciente de la position privilégiée dans laquelle elle se trouve pour pouvoir demander un certain temps mort, beaucoup d’autres craignant pour leur position dans l’équipe ou jouant obstinément à travers des blessures et des blessures mineures. plaintes.

Comme l’a dit Miedema, “Beaucoup de joueurs ne se sentent probablement pas libres de dire” OK, j’ai besoin d’une pause “. J’ai été dans une position privilégiée pour le demander, pour me sentir suffisamment en confiance pour le demander, ce que, avec le recul, j’aurais dû faire bien plus tôt.” Le moment de cette récente interview semblait amèrement ironique alors que le joueur de 26 ans a été expulsé d’une grave blessure au genou contre Lyon lors de la défaite d’Arsenal face aux champions d’Europe jeudi soir.

La blessure – Arsenal n’a pas encore confirmé sa gravité – pourrait être la deuxième de fin de saison pour les Gunners en succession rapide, après que Beth Mead a rompu son ACL le mois dernier. Mais ils sont loin d’être les seuls problèmes auxquels l’équipe a été confrontée cette saison, les défenseurs Leah Williamson et Rafaelle venant tout juste de revenir dans l’équipe suite à des blessures subies plus tôt dans la saison. Jeudi a également vu Kim Little nommée sur le banc : la dynamo écossaise n’a pas encore joué pour les Gunners après s’être blessée au genou fin octobre.

Arsenal a déjà subi une tonne de blessures jusqu’à présent cette saison alors que le calendrier punitif s’installe. Gaspafotos/Mo Media/Getty Images

Avec une porte tournante de pertes à Arsenal devenant presque la norme pour le club du nord de Londres, c’est toujours l’équipe qui doit taxer la profondeur de son équipe au cours de la saison. En effet, lorsque le [short-term] les blessures ont commencé à augmenter en octobre et novembre, cette saison a commencé à ressembler à la campagne 2018-19, qui était bien sûr la dernière fois que les Gunners ont remporté le titre de Super League féminine. Cette année-là, Arsenal a pris d’assaut les blocs au début, prenant le contrôle en haut du tableau avant que de simples coups et ennuis ne commencent à s’accumuler. Ce qui ressemblait à l’origine à une promenade vers le titre est ensuite devenu un échelonnement sur la ligne d’arrivée.

S’adressant à ESPN après la défaite de Lyon, la milieu de terrain Lia Walti a fait un clin d’œil à cette saison victorieuse, expliquant à quel point l’éruption de blessures n’a fait que rendre l’équipe plus résolue. “Je pense que cela peut même rendre une équipe plus forte, en restant unie et c’est ce que nous voulons faire maintenant également, peu importe le nombre de blessures que nous avons, juste rester ensemble.” La milieu de terrain a également salué la profondeur actuelle de l’équipe ainsi que la force globale de ses coéquipières.

“Nous savons que nous avons une équipe si forte et peu importe qui est blessé, nous savons que nous pouvons le couvrir et j’ai dit que des moments comme ça peuvent être vraiment importants pour notre équipe, nous grandissons beaucoup plus ensemble, nous apprenons à nous connaître même mieux sur le plan émotionnel et cela nous rapproche.”

La bonne nouvelle pour Arsenal est qu’il y a eu un examen des entraînements hors du terrain entre-temps et en effet, Jonas Eidevall n’a pas perdu autant de membres de son équipe à cause de blessures musculaires et de chargement que son prédécesseur, Joe Montemurro. Cependant, contre Manchester United le mois dernier, il est devenu évident que ne pas avoir un joueur comme Little disponible impacte tout le flux de l’équipe. Bien qu’il y ait des joueurs qui peuvent compenser les buts que Miedema fournirait ou les centres de Mead, il y en a peu qui ont un impact tout à fait comme Little. Cela soulève alors la question de savoir qui est en ligne pour remplacer la milieu de terrain de 32 ans, soit temporairement pendant qu’elle se remet, soit de manière plus permanente le moment venu.

Cette saison, nous avons déjà vu comment les blessures peuvent monter et faire dérailler rapidement les équipes – en effet, le démantèlement 5-1 d’Arsenal contre Lyon au Parc OL plus tôt dans la phase de groupes de la Ligue des champions féminine comportera toujours la mise en garde que les champions de France étaient sans neuf démarreurs potentiels. Pour Arsenal, les choses ne semblent pas si sombres en ce moment, mais dans leur quête d’argenterie, il est primordial que ceux qui sont sur le terrain pour les Gunners trouvent leur meilleure forme dans les matchs, peu importe qui est disponible ou non. En fin de compte, ils n’auront pas beaucoup de secondes chances au niveau national ou en Ligue des champions.