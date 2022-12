Arsenal vs West Ham United diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Premier League

Arsenal vs West Ham United diffusion en direct et aperçu du match, lundi 26 décembre, 20h GMT

Arsenal vs West Ham United diffusion en direct et aperçu du match

Vous cherchez am Arsenal vs West Ham United? Nous avons ce qu’il vous faut. Arsenal vs West Ham United est sur Amazon Prime au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Les hommes de Mikel Arteta reprendront leur défi pour le titre de Premier League avec ce derby londonien le lendemain de Noël.

Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont fait un magnifique début de saison, remportant 12 victoires et faisant match nul lors de leurs 14 premiers matches de haut vol.

West Ham (s’ouvre dans un nouvel onglet) n’ont pas aussi bien réussi jusqu’à présent, et David Moyes a commencé à subir la pression au stade de Londres.

Le coup d’envoi est à 20h GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League (s’ouvre dans un nouvel onglet) où que tu sois.

Nouvelles de l’équipe

Arsenal a reçu un coup dur plus tôt ce mois-ci lorsque Gabriel Jesus a été exclu jusqu’à trois mois en raison d’une blessure au genou. Takehiro Tomiyasu, Oleksandr Zinchenko, Reiss Nelson et Emile Smith Rowe seront également absents.

West Ham devra se passer d’Aaron Cresswell, Kurt Zouma et Nayef Aguerd, mais Maxwel Cornet et Gianluca Scamacca pourraient être impliqués après blessure.

Formulaire

Arsenal a pris 22 points sur les 24 derniers disponibles et compte cinq points d’avance sur Manchester City (s’ouvre dans un nouvel onglet) en haut du tableau.

West Ham a perdu quatre de ses cinq derniers matches de championnat et occupe la 16e place du classement, à seulement un point des trois derniers.

Arbitre

L’arbitre d’Arsenal contre West Ham United n’a pas encore été nommé.

Stade

Arsenal vs West Ham United se jouera à l’Emirates Stadium de 60 260 places à Londres.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi d’Arsenal contre West Ham United est à 20h00 GMT au lundi 26 décembre au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur Amazon Premier (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 15 h HE / 12 h HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet) et BT Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont à nouveau les deux principaux acteurs, mais Amazone (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont également une part du gâteau en 2022/23.

• États-Unis : NBC Sports Group détient les droits de la Premier League, avec Prime au paon (s’ouvre dans un nouvel onglet) plateforme de streaming montrant encore plus que les 175 matchs diffusés la saison dernière. Si vous prenez un abonnement fuboTV (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour les jeux qui ne sont pas sur Peacock Premium, vous pourrez regarder tous les matchs.

• Canada : la façon de regarder le football de la Premier League en 2022/23 est fuboTV (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) diffusera tous les matchs de la saison de Premier League. Les non-abonnés peuvent accéder à l’action via un Récupérer la box TV (s’ouvre dans un nouvel onglet) et d’autres appareils de streaming conviviaux.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) proposent les 380 matchs, ainsi que divers temps forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des champions.