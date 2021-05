Arsenal vs West Bromwich Albion – Rapport de match de football – 9 mai 2021

West Bromwich Albion a été relégué de la Premier League dimanche après avoir perdu 3-1 à l’extérieur contre Arsenal.

La défaite a laissé l’équipe de Sam Allardyce à la 19e place avec 26 points, 10 points derrière Burnley, quatrième, avec seulement trois matchs à jouer.

Emile Smith Rowe a adroitement volé le premier match d’Arsenal à la 29e minute et Nicolas Pepe a intercepté de la droite avant de revenir à la maison sur un tir du pied gauche imparable six minutes plus tard.

Matheus Pereira en a retiré un pour les visiteurs à la 67e après une course en flèche, mais le coup franc de Willian à la 90e minute a bouclé les points alors que le manager de West Brom, Sam Allardyce, a été relégué de la Premier League pour la première fois.

Son équipe rejoindra le club de sous-sol Sheffield United, qui est déjà à terre, dans le championnat la saison prochaine.