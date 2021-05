Arsenal vs Villarreal – Rapport de match de football – 6 mai 2021

Villarreal a tenu un match nul 0-0 lors d’une nuit éprouvante à Arsenal jeudi pour atteindre la finale de la Ligue Europa 2-1 au total alors que le manager en visite Unai Emery est revenu hanter le club londonien qui l’avait limogé en 2019.

L’équipe espagnole, qui avait perdu ses quatre précédentes demi-finales européennes, une contre Arsenal en Ligue des champions 2005-06, a protégé son avantage au match aller avec une démonstration disciplinée.

– Olley: Emery s’est regroupé et est passé à autre chose, mais Arsenal ne l’a pas fait

Ils affronteront désormais Manchester United lors de la finale du 26 mai à Gdansk dans ce qui sera la plus grande soirée de leur histoire.

Arsenal, qui est maintenant confronté à la perspective de ne pas avoir de football européen la saison prochaine pour la première fois en 25 ans, avait l’air plat et n’a jamais réussi à exercer une pression soutenue.

« Nous sommes dévastés, vraiment déçus », a déclaré le patron d’Arsenal Mikel Arteta, qui a été durement touché à l’échauffement lorsque le milieu de terrain suisse Granit Xhaka a été blessé et a dû être remplacé par l’arrière Kieran Tierney.

« Mais nous félicitons Villarreal. Je pense que nous méritions de gagner le match mais les détails définissent ces liens. La façon dont nous avons commencé à Villarreal n’était pas assez bonne. »

Arsenal avait besoin d’un but pour s’assurer une place dans la finale de la Ligue Europa, mais a échoué. John Walton / PA Images via Getty Images

Ce fut une nuit désespérément décevante pour Arsenal qui a commencé avec un grand groupe de fans manifestant à nouveau contre le propriétaire américain du club Stan Kroenke et s’est terminée avec l’Espagnol Arteta confronté à une pression croissante sur son avenir avec Arsenal languissant à la neuvième place de la Premier League.

Sa misère contrastait fortement avec l’humeur d’Emery qui emmène maintenant le soi-disant sous-marin jaune en Pologne le 26 mai avec la chance de remporter sa quatrième Ligue Europa après l’avoir fait trois fois dans une période dorée avec Séville.

« Je suis très fier, Arsenal est une très bonne équipe mais je pense que nous l’avons mérité », a-t-il déclaré. « Nous avons fait un match très sérieux, nous nous sommes tous entraidés, nous avons très bien défendu et parfois avec la possession nous avons contrôlé le match. »

Dans la perspective de la finale, il a déclaré: « Ce sera très difficile mais nous méritons de jouer cette finale et nous montrerons à nouveau à nos supporters notre meilleure performance. »

L’équipe habile d’Emery à Villarreal a été de dignes gagnantes sur les deux manches, bien qu’elle ait porté sa chance à plusieurs reprises aux Emirats jeudi lorsque le skipper d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, a frappé à deux reprises le poteau.

L’attaquant gabonais a frappé une volée contre le montant à la 25e minute, même si c’était une rare chance d’Arsenal dans une première mi-temps où ils ont montré un manque d’intensité alarmant compte tenu du prix offert.

Aubameyang s’est ensuite rapproché encore plus après la pause lorsque sa tête du centre d’Hector Bellerin a frappé l’intérieur du poteau et n’a pas tourné à travers la ligne.

Emile Smith Rowe a également lancé le ballon de justesse pour les Gunners tandis que Rob Holding voyait une tête passer devant le poteau.

Mais les visiteurs espagnols étaient calmes et posés en possession et auraient pu mettre la cravate au lit si Gerard Moreno avait fait plus d’une chance glorieuse au début de la seconde période au lieu de tirer directement sur le gardien d’Arsenal Bernd Leno.

Les joueurs de Villarreal ont célébré bruyamment au coup de sifflet final après avoir survécu à cinq minutes d’arrêt.

« Ce soir, je pleure des larmes d’émotion au lieu de déception », a déclaré Pau Torres, le jeune de Villarreal, aujourd’hui âgé de 24 ans, qui a admis avoir pleuré en regardant la défaite en demi-finale de la Ligue des champions 2006 face à Arsenal.

« Villarreal a raté tant d’occasions de demi-finale d’atteindre la finale mais maintenant, enfin, nous l’avons fait. »