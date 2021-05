Arsenal vs Villarreal: le club de Premier League et la police du Met s’associent pour renforcer la sécurité d’Emirates avant le match de la Ligue Europa | Actualités du football

Arsenal travaille en étroite collaboration avec des analystes du renseignement de la police métropolitaine alors que la sécurité est renforcée avant la demi-finale retour de la Ligue Europa de jeudi soir contre Villarreal.

Les manifestations de dimanche à Manchester United, lorsque les fans sont entrés par effraction à Old Trafford, ont entraîné une augmentation du nombre de stadiers et de policiers qui seront à l’intérieur et à l’extérieur de l’Emirates Stadium.

Une attention particulière a été accordée à la surveillance des canaux de médias sociaux par la cellule de renseignement footballistique du Met, afin de garantir que les autorités ne soient pas prises par surprise si un comportement illégal a été planifié.

La police du Met a dit Actualités Sky Sports: « Un plan de maintien de l’ordre proportionné est en place pour ce soir comme c’est le cas pour tous les matches de football.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec tous nos clubs de football et cela s’est poursuivi tout au long de cette semaine.

« Nos officiers s’engageront avec les personnes présentes pour assurer le respect des réglementations Covid et pour prévenir le crime et le désordre. »

Une sécurité supplémentaire pour les joueurs et les officiels de l’UEFA a été recrutée alors qu’Arsenal cherche à renverser un déficit de 2-1 contre Villarreal et à atteindre la finale dans la ville polonaise de Gdansk, où Manchester United ou la Roma attendent.

Comme leurs homologues de Manchester United, certains fans d’Arsenal restent mécontents de la gestion du club par le propriétaire Stan Kroenke.

Temps critique pour les artilleurs

Il est temps pour Arsenal alors qu’ils se préparent pour leur demi-finale retour de la Ligue Europa contre Villarreal alors que leurs espoirs européens pour la saison prochaine sont en jeu.

Les Gunners traînent 2-1 depuis le match aller en Espagne la semaine dernière, mais le penalty de Nicolas Pepe a donné à Arsenal une bouée de sauvetage à l’extérieur qui semblait presque impossible après une heure.

Une détermination et une résilience solides voient le match retour de jeudi aux Emirats bien placé, Arsenal visant à atteindre sa deuxième finale de la Ligue Europa en trois ans.

Arteta: Nous ne pouvons pas être distraits par le discours sur la prise de contrôle

Mikel Arteta dit que ses joueurs d’Arsenal ne peuvent pas se permettre d’être distraits en parlant d’une prise de contrôle au club avant leur demi-finale retour de la Ligue Europa contre Villarreal.

Ek est convaincu que l’offre – qui devrait valoir environ 1,8 milliard de livres sterling – sera prise en considération et bénéficie du soutien total de Henry et de ses collègues légendes d’Arsenal, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp.

« Nous devons essayer d’être loin de toutes les rumeurs et de tout ce qui se passe autour du club », a déclaré Arteta.

« Nous devons nous concentrer sur le terrain car la meilleure façon d’aider le club de football est de gagner des matchs de football et d’être compétitif au plus haut niveau.

« C’est un match énorme pour le club et si nous gagnons, nous serons beaucoup plus près d’obtenir un trophée. Gagner aide toujours pour l’avenir, c’est la meilleure façon de se préparer à tout. »