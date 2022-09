Arsenal vs Spurs: détails de la couverture télévisée

Les détails de la couverture Arsenal vs Spurs attirent les fans de la Premier League, pas seulement les deux clubs, pour l’un des plus grands matchs de la jeune campagne de Premier League 2022/23.

Ces deux équipes du nord de Londres connaissent un bon départ cette saison. Arsenal mène la ligue avec 18 points après sept matchs. Tottenham ne reste qu’à un point de ses rivaux rouges, à égalité avec Manchester City. Le vainqueur de ce match va en haut du tableau, même si City joue dimanche dans un derby clé.

Détails de la couverture Arsenal vs Spurs

Heure du coup d’envoi : 7 h 30 HE / 4 h 30 PT – samedi 1er octobre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur Sling Blue

Commentateurs : Peter Drury, Lee Dixon et Graeme Le Saux

Télévision américaine : Match est sur USA Network (disponible sur Sling Blue) et Universo

Option d’affichage recommandée :

Le match Arsenal vs Spurs contient également des détails sur la couverture avant et après le match. Rebecca Lowe, Robbie Mustoe et Robbie Earle fournissent 30 minutes de couverture d’avant-match. Cela couvrira non seulement les informations clés de ce match, mais les sept matchs au total prévus pour le samedi 3 octobre.

Les principaux commentateurs de NBC seront aux Emirats pour ce match. Cependant, si vous souhaitez regarder le match avec une émission en espagnol, celle-ci est également disponible via Universo.

Après le match, restez à l’écoute de Premier League Live, le programme de remplissage avant le coup d’envoi de 10 heures samedi.

Derby du nord de Londres

Le jeu lui-même n’a pas besoin d’être présenté. Le mauvais sang entre les deux clubs basés à Londres se manifeste chaque fois qu’ils se rencontrent. Cependant, il y a une intrigue supplémentaire à ce match en particulier en raison de la façon dont chacun a commencé la saison.

Les Spurs d’Antonio Conte ressemblent à une équipe qui pourrait rivaliser avec n’importe qui en Premier League. Bien sûr, Mikel Arteta semble enfin avoir Arsenal jouant le style de football qu’il envisageait lors de sa prise de contrôle.

Cela devrait être un excellent accueil en Premier League après la pause internationale.

