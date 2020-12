Arsenal a tenu bon pour remporter un match nul 1-1 contre Southampton, troisième, mais son troisième carton rouge au cours des cinq derniers matchs a permis de prolonger sa course sans victoire en Premier League à six matches.

Theo Walcott, qui a marqué plus de 100 buts pour Arsenal au cours d’une période de 12 ans avec le club, a ouvert le score pour Southampton, avant qu’une frappe en deuxième mi-temps du capitaine des Gunners, Pierre-Emerick Aubameyang, ne leur permette de gagner un premier point à domicile depuis le 4 octobre. .

Sous la pression, le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a apporté quatre changements à l’équipe qui a perdu contre Burnley dimanche, avec Eddie Nketiah, Ainsley Maitland-Niles, Dani Ceballos et le signataire du record du club Nicolas Pepe entrant dans le côté avec Willian et Alexandre Lacazette relégués au club. banc des remplaçants.

Pierre-Emerick Aubameyang a marqué son premier but à Arsenal depuis le 1er novembre. Adrian Dennis – Piscine / Getty Images

Cela signifie qu’ils ont nommé leur plus jeune onze de départ depuis septembre 2012, avec une moyenne d’âge de 24 ans et 349 jours.

Southampton a fait un bon début de match et a été récompensé à la 23e minute lorsque Che Adams a remporté le ballon au milieu de terrain et a joué Walcott derrière la défense d’Arsenal pour battre Bernd Leno.

Bien qu’ils n’aient pas réussi à créer des opportunités claires, Arsenal a réussi à prendre pied dans le match, mais Southampton a pris une avance méritée dans la pause.

Aubameyang a ramené Arsenal dans le match avec une frappe à bout portant à la 52e minute après un bon travail de Bukayo Saka sur l’aile gauche, mais peu de temps après, ils l’ont à nouveau affronté en tant que deuxième avertissement du match de Gabriel, pour une faute sur Walcott , les a laissés à 10 hommes à la 62e minute.

Le carton rouge de Gabriel était le septième d’Arsenal en Premier League depuis qu’Arteta a pris le relais en décembre 2019 et il a vu l’élan revenir en faveur de Southampton.

Le remplaçant Nathan Redmond a frappé la barre avec un effort et une série de coins et une possession soutenue de Southampton ont vu le but d’Arsenal être assiégé alors que l’équipe de Ralph Hasenhuttl poursuivait un vainqueur.

Mais Arsenal a tenu bon et a même frappé les boiseries dans les temps d’arrêt grâce à une tête de Rob Holding.

Cela laisse Arsenal à la 15e place.