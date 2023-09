Arsenal vs PSV Eindhoven : les Gunners tempêtent lors d’une victoire 4-0 au retour de la Ligue des champions

Mikel Arteta a salué le « beau » retour d’Arsenal en Ligue des champions alors que Bukayo Saka et Leandro Trossard ont inspiré une démolition 4-0 du PSV Eindhoven mercredi.

De retour dans la compétition de clubs d’élite européenne pour la première fois en six ans, Arsenal a balayé les leaders du championnat néerlandais, débordés, pour prouver qu’ils peuvent faire face à cette montée en classe.

L’équipe d’Arteta s’est déchaînée en première mi-temps à l’Emirates Stadium, Saka marquant son premier but dans la compétition avant de permettre à Trossard de doubler l’avance.

Trossard est également passé de buteur à passeur en marquant le troisième but de Gabriel Jesus, Martin Odegaard complétant la déroute après la pause.

«C’était une belle nuit après si longtemps. C’était génial de voir l’ambiance, la musique de la Ligue des Champions. C’était émouvant avant le match », a déclaré Arteta.

« Nous devons exploiter cette énergie. J’étais vraiment excité mais je voulais contrôler mes émotions. Il faut profiter de ces nuits. C’est un souvenir inoubliable. »

Le précédent match d’Arsenal dans la compétition remontait à mars 2017, lorsque le Bayern Munich avait remporté une humiliante victoire cumulée de 10-2 en huitièmes de finale.

Les Gunners sont désormais une force bien plus redoutable, malgré leur manque d’expérience en Ligue des champions, et devraient traverser le groupe B, qui comprend également Séville et Lens.

Arsenal est invaincu avec quatre victoires sur cinq en Premier League et vise à réparer son effondrement de la saison dernière dans la course au titre.

Mais la chance de se qualifier pour les dernières étapes de la Ligue des champions – une compétition qu’ils n’ont jamais gagnée – est également une incitation majeure pour les hommes d’Arteta et ils admirent la tâche sur cette base.

« Nous avons été excellents dans les deux cases, c’était la différence. Quand on voit cette équipe courir et pleine de rythme, c’est un bonheur à regarder. La finition était de première classe », a déclaré Arteta.

« Marquer quatre buts contre une équipe qui avait gagné tous les matchs cette saison est exceptionnel, mais il y avait quand même des choses qui auraient pu être bien meilleures. »

Lors de son premier match en tant que patron en Ligue des champions, Arteta a été récompensé par une autre feuille blanche de David Raya, qui a conservé sa place après que le gardien prêté de Brentford ait remplacé Aaron Ramsdale pour la victoire de dimanche en Premier League à Everton.

L’air d’impatience autour de l’Emirates Stadium était palpable avant le coup d’envoi.

Même la pluie torrentielle n’a pas pu freiner l’enthousiasme des supporters d’Arsenal, tellement captivés par l’événement qu’ils ont accueilli l’hymne de la Ligue des champions avec un rugissement à couper le souffle.

Surexcitation

Le bruit incessant des tribunes a atteint son paroxysme après seulement huit minutes lorsque Saka a donné l’avantage à Arsenal.

Le tir d’Odegaard depuis le bord de la surface a été faiblement repoussé par le gardien du PSV Walter Benitez et Saka a suivi avec vigilance pour terminer cliniquement à bout portant.

Il pleuvait des buts sous la pluie et la passe incisive du dynamique Saka a repéré Trossard, qui a envoyé une belle première fois devant Benitez depuis l’entrée de la surface à la 20e minute.

Après avoir révélé cette semaine qu’il avait souvent séché l’école pour regarder les matchs de la Ligue des champions à la télévision lorsqu’il était enfant, la passion de Jesus pour le tournoi ne s’est clairement pas atténuée alors qu’il déchirait à maintes reprises la défense du PSV.

Jesus a marqué 14 fois en 22 matches de Ligue des champions pour Manchester City et il a ajouté à son total après 38 minutes.

Le centre précis de Trossard trouvait Jesus, qui punissait le triste marquage du PSV en décochant son tir dans le coin le plus éloigné à huit mètres.

C’était la première fois qu’Arsenal marquait trois buts en première mi-temps d’un match de Ligue des champions depuis 2014 contre Galatasaray.

En pensant au derby du nord de Londres dimanche contre Tottenham, Arteta a effectué une série de remplacements en seconde période pour protéger ses joueurs clés.

Résumant la soirée parfaite d’Arsenal, Odegaard a veillé à ce que l’atmosphère ne devienne pas plate en décochant une superbe frappe de 20 mètres devant Benitez à la 70e minute.

