Arsenal vs Nottingham Forest diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Premier League

Arsenal vs Nottingham Forest diffusion en direct et aperçu du match, samedi 12 août, 12h30 BST

Vous recherchez une diffusion en direct Arsenal vs Nottingham Forest? Nous avons ce qu’il vous faut. Arsenal vs Nottingham Forest est sur TNT Sports au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Arsenal a lancé samedi sa campagne de Premier League 2023/24 contre Nottingham Forest, dans une saison charnière pour les Gunners sous Mikel Arteta.

Après avoir mené la table pendant si longtemps le dernier mandat, une capitulation à la fin a certainement piqué – même si maintenant cela motive Arsenal à revenir en forme et à tirer. Declan Rice, Kai Havertz et Jurrien Timber ont tous renforcé l’équipe, dans ce qu’ils espèrent être champions de Premier League en mai.

Nottingham Forest se dresse sur leur chemin le jour de l’ouverture, qui cherche à tirer parti de sa survie en 2022/23. Steve Cooper n’a pas eu à intégrer autant de signatures cette fois-ci non plus, ce qui donne au Gallois plus de temps pour développer son style de jeu avec Forest.

Le coup d’envoi est à 12h30 BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

Arsenal est privé des joueurs clés Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko pour leur match d’ouverture de la saison de Premier League, les deux joueurs ne devant pas revenir avant au moins septembre.

Jesus est sorti avec une blessure au genou qu’Arsenal a décidé de réparer en pré-saison avec une procédure, tandis que Zinchenko souffre actuellement d’une blessure au mollet. Folarin Balogun, Reiss Nelson et Albert Sambi Lokonga pourraient également manquer le match en raison de problèmes de forme physique.

Nottingham Forest, quant à lui, compte actuellement cinq blessures à prendre en compte. Omar Richards et Wayne Hennessey sont définitivement sur le point de manquer le voyage aux Emirats, tandis que le défenseur central Felipe, Moussa Niakhate et Taiwo Awoniyi se battent tous pour retrouver une forme physique complète.

Formulaire

Arsenal entre dans le match d’ouverture de la saison nationale après avoir battu Manchester City dans le Community Shield aux tirs au but, après sa deuxième place la saison dernière.

Forest a réussi à éviter la chute en terminant 16e lui-même et espère une saison plus confortable sous la direction de Steve Cooper.

Arbitre

Michael Oliver sera l’arbitre d’Arsenal vs Nottingham Forest. Ses assistants seront Stuart Burt et Dan Cook, avec Darren Bond le quatrième officiel. Jarred Gillett est le VAR, avec Darren Cann l’assistant VAR.

Stade

Arsenal vs Nottingham Forest se jouera à l’Emirates Stadium d’une capacité de 60 704 places à Holloway, à Londres.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi d’Arsenal vs Nottingham Forest est à 12h30 BST sur samedi 12 août au Royaume-Uni. Le jeu est en cours TNT Sports au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 7h30 HE / 4h30 HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone ont également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group détient les droits de la Premier League, avec Prime au paon plateforme de streaming montrant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder tous les matchs.

• Canada : la façon de regarder le football de la Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport diffusera tous les matchs de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers temps forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des champions.