Arsenal vs Manchester United – Rapport de match de football – 22 janvier 2023

L’héroïsme tardif d’Eddie Nketiah a permis à Arsenal de revenir 3-2 contre Manchester United aux Emirats dimanche.

Il semblait que cela mettrait fin aux honneurs même après que United ait résisté à un siège tardif des Gunners, mais Nketiah a exploité de près pour envoyer les fans locaux dans le ravissement.

Dans un match plein d’action, l’attaquant de United Marcus Rashford a donné l’avantage à son équipe avec un tir puissant à 25 mètres qui a laissé le gardien de but Aaron Ramsdale abasourdi, cependant, leur avance n’a duré que six minutes avant que Nketiah ne ramène Arsenal au niveau du centre de Granit Xhaka.

La seconde mi-temps a vu plus de buts alors que l’ailier Bukayo Saka est entré de l’aile gauche en frappant une finition sensationnelle dans le coin le plus éloigné devant le gardien de United tendu David de Gea à la 53e minute.

Cette fois, c’est United qui a répondu six minutes plus tard, le défenseur Lisandro Martinez profitant d’un échappé de Ramsdale et plongeant sur une tête pour en faire deux.

Arsenal a commencé à tourner les vis et à 20 minutes de la fin, Saka a presque rétabli l’avance d’Arsenal avec une copie conforme de son but, mais cette fois, le ballon a coupé l’extérieur du poteau et lorsque De Gea a sauvé de Nketiah, il semblait que les hôtes devraient se contenter d’un point.

Dans les dernières minutes du match, Nketiah s’est retrouvé à la fin d’une passe de Martin Odegaard et a calmement terminé dans le coin inférieur droit pour donner la victoire à l’équipe locale et prouver pourquoi Arsenal est au sommet cette saison.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré à Sky Sports qu’il estimait que la performance de son équipe était “incroyable” et “ne va pas beaucoup mieux que ça”.

“Émotionnel, beaucoup de passion, beaucoup de qualité. Ça ne va pas beaucoup mieux que ça. Après le derby, venir ici contre cette équipe et jouer comme nous avons joué. La deuxième mi-temps en particulier, la performance a été incroyable. Le gagner de cette manière le rend encore meilleur”, a déclaré Arteta.

“Nous étions calmes et déterminés en même temps. Nous n’avons jamais paniqué. Nous avons toujours cru que nous pouvions gagner. Nous avons montré le bon sang-froid dans la surface à plusieurs reprises, mais le ballon n’est pas entré. fait.”

Pendant ce temps, le manager de United, Erik ten Hag, a déclaré que les buts encaissés étaient des “erreurs” que son équipe “ne peut pas laisser se produire”.

“C’était un grand match avec beaucoup de rythme et le public est le grand gagnant. Deux équipes de haut niveau mais bien sûr nous sommes déçus quand vous perdez ce match à un stade tardif. Tous les buts que nous avons concédés aujourd’hui sont des erreurs – cela peut ça n’arrivera pas”, a déclaré Ten Hag à BBC Sport.

“Même la semaine dernière, nous étions si difficiles à battre dans de telles situations. Aujourd’hui, nous ne l’étions pas. Les trois buts, nous aurions pu les éviter.

“Je veux gagner. Ce n’est pas suffisant. Nous voulons être le numéro un mais pas si nous faisons des erreurs. C’est clair et ce que je leur ai dit.”

Arsenal reste en tête du classement, cinq points devant Manchester City avec un match en moins, tandis que United est troisième à 11 points des leaders.

“Vous pouvez voir à quel point cela signifie pour tout le monde”, a déclaré Saka à Sky Sports après le match. “C’est la seule équipe qui nous a battus cette saison, donc nous voulions vraiment les battre pour les fans.

“Nous savons à quel point cette victoire est importante pour nous. Ce n’était pas facile et ce n’était certainement pas notre meilleur début de match, mais nous avons montré beaucoup de caractère pour revenir et remporter la victoire.”