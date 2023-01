Arsenal vs Manchester United : Quel sera l’impact de la suspension de Casemiro sur les visiteurs ? Comment Erik ten Hag va-t-il ajuster sa tactique ? | Nouvelles du football

Casemiro sera suspendu dimanche pour le voyage de Manchester United chez le leader de la Premier League, Arsenal.

Le milieu de terrain brésilien – qui est devenu un joueur clé pour l’équipe d’Erik ten Hag depuis son arrivée du Real Madrid en août – a reçu son cinquième carton jaune de la saison mercredi soir contre Crystal Palace.

Il a commis une faute sur Wilfried Zaha à la 80e minute pour protéger l’avance 1-0 de United, avant que le spectaculaire coup franc de Michael Olise n’égalise finalement les scores dans les arrêts de jeu.

dimanche 22 janvier



Coup d'envoi 16h30





Après avoir aidé à transformer Man Utd depuis son premier départ en Premier League en octobre, Sky Sports examine l’importance potentielle de sa perte.

Ils l’ont déjà fait…

Le patron de Man Utd, Ten Hag, est convaincu que son équipe peut battre Arsenal sans leur signature estivale du Real Madrid, soulignant qu’ils l’ont fait lors du match inverse cette saison, une victoire 3-1 à Old Trafford.

United reste la seule équipe à avoir battu les Gunners en Premier League cette saison et Ten Hag a déclaré à ses joueurs qu’il leur appartenait de compenser l’absence de Casemiro.

“Casemiro est un joueur vraiment important pour nous, et l’une des raisons pour lesquelles nous sommes dans le [good] position dans laquelle nous nous trouvons actuellement”, a déclaré le Néerlandais sur le site officiel du club.

Faits saillants du match nul 1-1 entre Crystal Palace et Manchester United



“Mais la dernière fois que nous avons battu Arsenal, nous l’avons fait sans Casemiro, nous avons donc l’équipe pour élaborer un plan pour battre Arsenal.”

Réagissant au défi de Casemiro sur Zaha, Ten Hag a déclaré Sports du ciel: “Je pense que c’est instinctif, il est allé chercher le ballon.

“Il a raté le ballon mais c’est assez clair, sur notre côté droit, ça aurait pu être une situation dangereuse. Il veut l’arrêter. C’était sa réaction, c’était assez clair.

“La dernière fois, nous avons battu Arsenal sans Casemiro, alors cette fois, nous devons faire de même.”

… Mais avec et sans statistiques, la lecture est sombre

Regarder les écrans de Man Utd sans le Brésilien suggère qu’ils ont du mal en son absence – certainement d’un point de vue défensif.

Sans lui, United a moins de possession, expédie plus de deux fois plus de buts par match et gagne moins de matchs et de points.

“Casemiro a eu la chance d’éviter le carton rouge”

Image:

Casemiro a récupéré sa cinquième réservation de championnat au Palace





Gary Neville de Sky Sports :

“Casemiro a reçu un carton avant dimanche contre Crystal Palace est un coup dur car il a joué un rôle central pour eux. Erik ten Hag secouait la tête lorsque le carton jaune est sorti et moi aussi à la maison.

“Je n’avais pas cru avant ce match que Casemiro serait reposé. Je pensais qu’il devait jouer parce que Palace est une trop bonne équipe. Il est si important, et ce n’était pas non plus un grand défi pour être juste.

“Cela aurait pu être plus proche d’un rouge que d’un jaune, mais ça arrive. Manchester United doit le récupérer pour Arsenal car ils sont en très bonne forme. C’est un coup dur pour United mais quatre points avant le derby de Manchester, je ‘aurais dit ‘pas de problème’.

“Avoir gagné le derby et ensuite mené 1-0 à la 90e minute, c’est juste décevant.”

Comment Man Utd peut-il battre Arsenal sans Casemiro ?

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré que son équipe devra tirer les leçons du match nul 1-1 contre Crystal Palace.



Gary Neville de Sky Sports :

“Ils les ont battus sans Casemiro la dernière fois mais ils vont devoir être à leur meilleur. Ils vont devoir bien défendre – en particulier dans la première demi-heure.

“Arsenal est électrique – mais ils n’ont pas un grand banc. Donc, s’ils peuvent passer la première période du match, ils seront confiants dans ce à quoi ils seront confrontés plus tard dans le match.

“Arsenal a eu un problème similaire contre Newcastle quand ils ont bien défendu [in the recent 0-0 draw]. Arsenal est un énorme favori pour le match maintenant avec Casemiro absent, donc United doit s’accrocher dans la première partie du match, renforcer la confiance et être dangereux en contre-attaque.

« Arsenal est en grande forme, mais cela dépendra de la question de savoir s’ils ont une équipe suffisamment nombreuse pour faire face à tout ce qui vient d’être dans une course au titre.

Substitut de talisman

Casemiro commet une faute sur Zaha lors du match nul de mercredi à Crystal Palace et manquera désormais le match crucial de dimanche à Arsenal



Casemiro a d’abord eu du mal à entrer dans la première équipe de Man Utd.

Le Brésilien est arrivé à Old Trafford le 22 août mais, après avoir vu son nouveau club battre Liverpool depuis les tribunes, il n’a disputé que quatre matches de remplacement au cours de ses six premières semaines en Premier League.

Il a dû attendre le 9 octobre pour sa première titularisation contre Everton, après quoi il a été omniprésent.

Gary Neville dit que la priorité pour tout nouveau propriétaire de Manchester United doit être les résultats sur le terrain et dit que le club doit être à son meilleur pour battre Arsenal ce dimanche.



L’influence du joueur de 30 ans est claire – dans les 12 matches de championnat qu’il a commencés, United a marqué 2,25 points par match et encaissé un total de huit buts à un taux de moins d’un par match (0,67).

En revanche, l’équipe de Ten Hag a réussi 1,71 points par match au cours des sept matches avant que Casemiro ne fasse irruption dans l’équipe et a concédé 14 buts à une moyenne de deux par match.

Le quintuple vainqueur de la Ligue des champions a apporté de la ténacité au milieu de terrain de United, selon les données officielles de la Premier League.

Bien qu’il ait raté le début de la saison, Casemiro se classe quatrième parmi tous les joueurs pour les tacles réussis (53) et cinquième pour les fautes commises (30).

Jeu d’équipe

Ten Hag a minimisé l’importance de l’absence de Casemiro après le match contre Crystal Palace, le Brésilien n’ayant fait qu’une apparition sur le banc lorsque United a battu Arsenal 3-1 à Old Trafford en septembre – leur seule défaite en championnat à ce jour.

Scott McTominay a joué aux côtés de Christian Eriksen avec Bruno Fernandes flottant devant cette paire – mais Arsenal manquait également Thomas Partey, leur figure de proue du milieu de terrain, alors qu’Albert Sambi Lokonga a fait l’un des deux seuls départs cette saison.

La victoire de United à Old Trafford était sans doute contre le cours du jeu, l’équipe de Mikel Arteta devançant les Red Devils par 16 à 10 malgré une défaite 3-1.

C’était un thème récurrent dans les premières semaines de la campagne – United a eu moins de tirs que ses adversaires lors de cinq de ses sept premiers matchs de championnat, dont aucun n’a commencé Casemiro.

En revanche, ils ont égalé ou amélioré le nombre de tirs de leurs adversaires lors des 12 matchs depuis, avec l’ancien joueur du Real Madrid dans l’équipe.

Redknapp : Arteta danse dans son salon !

Jamie Redknapp dit que la réservation de Casemiro et la suspension qui a suivi pour le voyage de dimanche à Arsenal ont été un “moment de folie”



Jamie Redknapp de Sky Sports :

“Nous avons dit avant le match à propos de Casemiro : ne recevez pas de carton jaune, ne recevez pas de carton. Comme il est si important qu’ils aient besoin de lui dimanche. Il est averti à la 80e minute et à partir de ce moment, il a pris la vapeur hors de Manchester United.

“Cela les a tellement touchés. Ils savaient que leur talisman et leur joueur le plus important dans cette unité défensive étaient partis. C’était un peu un moment de folie.

“Il était furieux contre son coéquipier Bruno Fernandes qui a sauté sur un défi et c’est pourquoi il s’est retrouvé avec une réservation. Cela aurait même pu être un carton rouge. C’est un défi scandaleux.

“Je pouvais juste voir Mikel Arteta danser dans son salon. Ils n’ont personne qui puisse faire ce qu’il fait dans l’équipe. C’est un défi téméraire, téméraire.

“En tant que joueur à ce poste, toute sa vie et toute sa carrière, il a fait ces tacles. Il sait qu’il doit parfois être réservé et c’était juste de l’instinct – c’est tout ce qu’il sait faire. Il ne peut pas s’en empêcher. Il pense à l’équipe, il ne veut pas relever ce défi tant les conséquences sont grandes.

Mark Boschich a déclaré qu’Arsenal ne considérerait pas l’affrontement de dimanche avec Manchester United comme un potentiel décisif pour le titre, mais simplement comme un “tremplin” dans la course au titre.



“Il était furieux là-bas contre son joueur. Il a dû faire tomber Zaha car il ne voulait pas que l’autre équipe marque. C’est juste de l’instinct.

“Il est tellement important. On dirait qu’ils devront faire venir Fred ou Scott McTominay [on Sunday].

“Si vous regardez Arsenal en ce moment, avec Martin Odegaard, Thomas Partey et Granit Xhaka – ce milieu de terrain fonctionne si bien. Je ne peux que le voir profiter à Arsenal de manière aussi énorme. Ils ont tellement confiance en ce moment et il fait des favoris rouges.

“Il est l’un des milieux de terrain les plus importants non seulement à United mais en Premier League, certaines équipes fonctionnent si bien quand elles ont certains individus. Il sent le danger et il va tellement leur manquer avec ce qu’il apporte à la Arsenal ? C’est exactement ce qu’ils voulaient voir aujourd’hui et c’est une grande nouvelle pour eux.”

Regardez Arsenal vs Man Utd en direct sur Sky Sports Premier League dimanche à partir de 16h; coup d’envoi 16h30.