Arsenal vs Manchester United LIVE : les géants anglais se rencontrent lors d’un affrontement massif en début de saison – heure du coup d’envoi, actualités de l’équipe et comment suivre

Arsenal accueille Manchester United aux Emirats ce week-end lors d’un énorme affrontement de début de saison en Premier League.

Les Gunners et les Red Devils sont deux des plus grands clubs du monde et ce match produit toujours des feux d’artifice.

Ni l’un ni l’autre n’ont fait de leur mieux jusqu’à présent cette saison et tous deux ont déjà perdu des points pour prendre du retard sur Manchester City.

Cependant, une victoire ici pourrait donner vie à leurs saisons tout en portant un coup dur à leurs rivaux.

Mais quoi qu’il arrive, ce jeu devrait être plein d’action et de drame jusqu’à la toute fin.

Arsenal vs Man United : date et comment suivre

Ce choc de Premier League aura lieu le dimanche 3 septembre.

Le coup d’envoi aux Emirats est prévu à 16h30.

Arsenal vs Man United : l’actualité de l’équipe

Gabriel Jesus pourrait faire son premier départ de la saison pour les Gunners après avoir surmonté un problème au genou.

Mais Jurrien Timber et Mohamed Elneny sont des absents de longue durée pour cause de blessure.

Pendant ce temps, Mikel Arteta pourrait choisir de ramener Gabriel Magalhaes et Oleksandr Zinchenko dans l’équipe.

Pour United, Raphael Varane a été exclu pendant quelques semaines tandis que Mason Mount et Luke Shaw sont absents pour des blessures non précisées.

Ils rejoignent Kobbie Mainoo, Amad Diallo et Tyrell Malacia sur le banc de touche.

Mais le nouvel homme de 72 millions de livres sterling, Rasmus Hojlund, pourrait faire ses débuts.

Arsenal vs Man United : qu’est-ce qui a été dit ?

L’ancien attaquant d’Aston Villa, Gabby Agbonlahor, estime qu’Arteta doit arrêter de bricoler son équipe.

S’adressant à talkSPORT, il a déclaré : « Pourquoi Arteta essaie-t-il de faire cette expérience avec Arsenal ? Pourquoi jouez-vous sans attaquant ? Pourquoi joues-tu avec un faux neuf et pourquoi n’as-tu pas commencé [Eddie] Nketiah ?

« Pourquoi joues-tu [Kai] Havertz? Pourquoi Thomas Partey joue-t-il arrière droit ?

« Pourquoi tu ne joues pas [Ben] Blanc, [William] Saliba, Gabriel, Zinchenko en défense à quatre, un milieu de terrain de Partey, [Declan] Du riz et [Martin] Odegaard et ensuite [Bukayo] Saka, Nketiah et [Gabriel] Martinelli? C’est l’équipe qu’Arsenal devrait jouer. »

Arsenal contre Man United : faits du match

Arsenal a remporté quatre de ses cinq derniers matches de championnat à domicile contre Man Utd (1 nul), dont les deux derniers. Ils ont remporté trois dernières victoires consécutives contre les Diables Rouges entre 1988 et 1991.

Manchester United a perdu cinq de ses neuf dernières rencontres de Premier League contre Arsenal (2 victoires, 2 nuls), une de plus que lors de ses 23 précédentes contre les Gunners (12 victoires, 7 nuls, 4 défaites).

Arsenal n’a perdu que deux de ses 24 derniers matches à domicile en Premier League (18 victoires, 4 nuls), contre Manchester City en février et Brighton en mai. Les Gunners ont marqué dans 22 de ces 24 matchs, marquant au moins deux fois dans 20 d’entre eux, mais ils n’ont également gardé que quatre cages inviolées au cours de cette série.

Manchester United a remporté six de ses sept derniers matches de Premier League, perdant l’autre à Londres contre les Spurs le mois dernier. Les Diables Rouges n’ont récolté que six points lors de leurs 10 derniers déplacements en championnat dans la capitale (1 victoire, 3 nuls, 6 défaites) et sont sans victoire lors de leurs cinq derniers (2 nuls, 3 défaites).

12 des 16 derniers buts concédés par Arsenal en Premier League à l’Emirates ont été marqués en seconde période – trois des quatre autres buts ont été marqués dès la première minute du match, par Philip Billing en mars pour Bournemouth, Carlos Alcaraz en Avril pour Southampton et Andreas Pereira en août pour Fulham. Les Gunners sont la première équipe de l’histoire de la Premier League à encaisser trois buts dès la première minute d’un match au cours d’une année civile.

Arsenal est invaincu lors de ses 22 derniers matches à domicile de Premier League contre des équipes de United (19 victoires, 3 nuls), face à Leeds, Manchester, Newcastle, Sheffield et West Ham pendant cette période sans perdre. Manchester United a été le dernier à remporter la victoire en décembre 2017.

Manchester United a réalisé plus de turnovers élevés (41) et de séquences pressées (56) que n’importe quelle équipe de Premier League jusqu’à présent cette saison, tandis que seul Brighton (11) a réalisé plus de tirs suite à un turnover élevé que les Red Devils (9). Arsenal, cependant, n’a enregistré que 12 revirements élevés contre eux cette saison, le moins de toutes les équipes à avoir disputé au moins trois matchs jusqu’à présent.

Bukayo Saka a marqué lors de chacune de ses trois dernières apparitions en Premier League contre Manchester United – aucun joueur dans l’histoire d’Arsenal n’a jamais marqué lors de quatre matches de championnat consécutifs contre les Red Devils.

Bruno Fernandes a marqué trois buts lors de ses cinq derniers matches de Premier League avec Man Utd, après n’avoir marqué qu’une seule fois lors de ses 15 précédents matchs combinés. Son but et sa passe décisive contre Nottingham Forest la dernière fois étaient la 12e fois qu’il réalisait les deux dans un match de Premier League, le plus grand nombre de joueurs depuis ses débuts en février 2020.

Contre Fulham la dernière fois, Fábio Vieira est devenu seulement le 11e remplaçant de l’histoire de la Premier League à réussir un but et à remporter un penalty dans un match, et le premier joueur d’Arsenal à le faire. Les trois passes décisives de Vieira en Premier League l’ont été depuis le banc, le plus grand nombre par un remplaçant depuis le début de la saison dernière.