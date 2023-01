Arsenal vs Manchester United: Bukayo Saka copie la célébration de Marcus Rashford après avoir marqué un hurleur

Bukayo Saka a donné Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet) les fans un autre moment à retenir alors qu’il leur a donné l’avantage contre Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) avec un crieur – puis a reproduit la célébration de Marcus Rashford plus tôt dans le match.

Huit minutes après le début de la seconde mi-temps, le favori des Gunners a complété le revirement de son équipe à l’Emirates Stadium avec une frappe guidée au laser de 20 mètres devant David de Gea, après qu’Eddie Nketiah ait annulé le bon premier match à longue portée de Rashford.

Et il l’a fait au même bout du terrain où Rashford avait mis United en tête avec une frappe impressionnante de l’extérieur de la surface de réparation.

BUKAYO SAKA. QUEL TALENT 🌟🔥 pic.twitter.com/0qKwbHrd9522 janvier 2023 Voir plus

C’était un cas de «tout ce que vous pouvez faire, je peux faire mieux» pour Saka – qui est ensuite allé célébrer comme Rashford l’avait fait, avec un salut par le même drapeau de coin.

Mais il est juste de dire que les fans d’Arsenal dans cette tribune ont un peu plus apprécié celui-ci alors qu’ils se délectaient du retour de leur équipe (qui a été annulé par Lisandro Martinez toutes les six minutes plus tard alors que ce concours fou se poursuivait…).