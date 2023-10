Arsenal vs Manchester City testera une toute nouvelle technologie pour le match de Premier League

Arsenal contre Manchester City testera dimanche un nouvel angle de caméra innovant à l’Emirates Stadium lors de leur affrontement en Premier League.

Appelé « Mode Jeu », l’angle de caméra inédit suivra l’action d’un côté à l’autre en fonction du jeu, similaire à ce que l’on voit sur des jeux tels que EA Sports FC 2024.

La Premier League et Arsenal ont travaillé en étroite collaboration pour apporter la technologie au football, et les fans pourront regarder le nouvel angle de caméra sur Sky Sports Football lorsque le match débutera entre Arsenal et Manchester City à 16h30 BST.

Le match de dimanche ne sera cependant pas le premier essai de la caméra « Game Mode » au Royaume-Uni.

La caméra suivra le jeu d’un côté à l’autre, comme dans les jeux vidéo (Crédit image : EA Sports)

Le week-end dernier, le match de Super League féminine entre Arsenal et Liverpool à l’Emirates Stadium mettait en vedette la caméra. Si l’essai continu de la caméra pour Arsenal contre Manchester City s’avère concluant, la Premier League pourrait alors envisager d’implémenter la caméra pour tous les futurs matchs à l’Emirates Stadium.

« Nous sommes très impatients de voir ce que le « Game Mode » peut apporter à l’expérience visuelle globale des fans et pensons qu’il a un grand potentiel en matière d’innovation dans le jeu », a déclaré Phil Marshall, directeur de la production de Sky Sports.

« Nous remercions Arsenal FC et la Premier League pour leur soutien dans le test de cette innovation. »

Le match de dimanche constitue déjà un moment crucial de la saison pour les deux clubs et pourrait finalement s’avérer décisif dans la quête du titre en mai. Les Gunners ne sont qu’à un point de l’équipe de Pep Guardiola avant le match, mais ne voudront pas céder du terrain sur leurs rivaux.

Arsenal a remporté la dernière rencontre entre les équipes, en août lors du Community Shield (Crédit image : Getty Images)

La Premier League, quant à elle, espère que le match sera à la hauteur des attentes et améliorera encore l’expérience visuelle des supporters à domicile.

« La Premier League est toujours à la recherche de moyens d’améliorer l’expérience de diffusion pour les fans du monde entier », a déclaré Phil Marshall, directeur de la production de Sky Sports.

« Pendant cette période de tests avec Sky Sports et Arsenal FC, nous espérons que le ‘Game Mode’ offrira une façon nouvelle et passionnante de profiter de l’action à la maison. »

