Arsenal vs Manchester City – Rapport de match de football – 15 février 2023

Manchester City a dépassé Arsenal pour prendre la tête de la Premier League après que Jack Grealish et Erling Haaland aient marqué des buts en deuxième mi-temps pour donner aux champions une victoire 3-1 lors d’un match passionnant à l’Emirates Stadium mercredi.

Grealish a couronné un superbe mouvement d’équipe avec une finition déviée basse devant Aaron Ramsdale à la 72e minute avant que Haaland ne se convertisse 10 minutes plus tard pour sceller la victoire et porter un coup dur dans une bataille entre les deux premiers de la Premier League.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

City avait ouvert le score grâce à une finition brillante de Kevin De Bruyne pour capitaliser sur une mésaventure défensive de Takehiro Tomiyasu à la 24e minute. Mais Arsenal a répondu avant la mi-temps lorsque Bukayo Saka a calmement converti un penalty après qu’Ederson ait éliminé Eddie Nketiah dans la surface.

Les visiteurs ont vu une pénalité en deuxième mi-temps annulée lorsque VAR a correctement jugé que Haaland était hors-jeu, mais City ne se verrait pas refuser de faire tomber Arsenal de la première place pour la première fois depuis le 6 novembre.

City est désormais en tête du classement sur la différence de buts et bien qu’Arsenal ait un match en moins, il doit également se rendre au stade Etihad lors d’un affrontement potentiellement décisif le 26 avril.

Jack Grealish célèbre le fait de remettre Manchester City devant Arsenal. Julian Finney/Getty Images

La première défaite à domicile d’Arsenal de la saison a été un moment décisif dans la course au titre et pourrait bien l’être, l’équipe de Mikel Arteta n’ayant maintenant récolté qu’un seul point lors de ses trois derniers matchs.

“Si vous donnez trois buts comme nous l’avons fait, cela leur donne le match. C’est dommage car nous les avions vraiment”, a déclaré Arteta.

“La marge d’erreur contre eux est pratiquement nulle. Nous avons mal fait beaucoup de choses simples.”

Le patron de la ville, Pep Guardiola Guardiola, a déclaré que son équipe était “douce” en première mi-temps, mais a salué la façon dont ils se sont intensifiés.

“Ils ont été meilleurs que nous en première mi-temps mais nous avons avancé en seconde et nous étions toujours là et à la fin, la qualité des joueurs a fait la différence”, a-t-il déclaré.

Le manager d’Arsenal a créé la surprise en laissant tomber Ben White au profit de Tomiyasu et l’expérimenté Jorginho a remplacé Thomas Partey, blessé, pour son premier départ depuis son arrivée de Chelsea.

La décision d’Arteta lui a explosé au visage alors que l’international japonais Tomiyasu a été contraint à une terrible passe en arrière par Grealish et De Bruyne s’en est emparé avant d’envoyer une finition lobée soyeuse sur un Aaron Ramsdale échoué.

Loin de faire tomber le bourrage d’Arsenal, cependant, les hôtes ont répondu en prenant le contrôle au milieu de terrain alors que City semblait agité et semblait bizarrement déterminé à perdre du temps.

Tomiyasu a volé une chance et Saka a eu une autre opportunité mais a retardé son tir trop longtemps.

À la 39e minute, Nketiah, qui avait auparavant dirigé une occasion large, a été joué et a tiré vers le but juste avant d’être claqué par le gardien de City, Ederson.

Nathan Ake a accroché le ballon sur la ligne mais l’arbitre Anthony Taylor a indiqué l’endroit de la faute d’Ederson. Saka a repoussé son penalty devant le Brésilien, qui a évité un deuxième carton jaune qui aurait pu avoir un impact encore plus important sur le match et la course au titre.

City a presque repris la tête dans le temps d’arrêt de la première mi-temps lorsque la tête de Ruben Dias a été lancée sur la barre transversale par Ake.

Arsenal a perdu de son élan après la pause et a perdu son élan lorsque City a reçu un penalty après que Gabriel ait retiré Haaland dans la surface, mais un contrôle VAR a conclu que le Norvégien était hors-jeu.

Nketiah était à quelques centimètres de donner l’avantage à Arsenal lorsqu’il s’est glissé pour tenter de se connecter avec un centre bas tandis que Haaland a été refusé par Ramsdale après une erreur de l’ancien défenseur de City Oleksandr Zinchenko.

Arsenal a continué à attirer des ennuis, cependant, et lorsque Gabriel s’est fait prendre au bord de sa surface de réparation, la passe de Haaland a atteint Grealish qui a tiré devant Ramsdale.

Cette fois, il n’y a pas eu de réponse d’Arsenal et Haaland a scellé la victoire avec une finition typiquement impitoyable à huit minutes de la fin.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.