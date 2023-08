Arsenal vs Manchester City en direct, aperçu du match et heure du coup d’envoi du Community Shield

Arsenal vs Manchester City diffusion en direct et aperçu du match, dimanche 6 août, 16 h 00 BST

Vous cherchez une diffusion en direct Arsenal vs Manchester City? Nous avons ce qu’il vous faut. Arsenal vs Manchester City est diffusé sur ITV et ITVX au Royaume-Uni.

Arsenal a connu une tournée de pré-saison réussie aux États-Unis sous Mikel Arteta, affrontant une équipe MLS All-Stars, Manchester United et Barcelone. De chaque côté de la tournée, ils ont également disputé des matchs contre Nuremberg et Monaco en préparation de la campagne 2023/24.

Les Gunners ont également réussi à intégrer leurs trois nouvelles recrues dans l’équipe, avec Declan Rice, Kai Havertz et Jurrien Timber jouant tous un bon nombre de minutes pour leur nouvelle équipe.

Manchester City, quant à lui, n’a disputé que deux matchs en pré-saison, la majorité de son équipe ayant une longue période de congé après sa triple victoire et son engagement international ultérieur. Ces matchs ont eu lieu contre le Bayern Munich et l’Atletico Madrid au Japon et en Corée du Sud.

Matteo Kovacic est la seule signature confirmée que l’équipe de Pep Guardiola ait faite jusqu’à présent cet été, mais Josko Gvardiol serait imminent. Cependant, le Croate ne sera probablement pas disponible à temps pour le Community Shield.

Le coup d’envoi est à 16h.

Manchester City a connu une pré-saison plus courte après son triplé (Crédit image : Getty Images)

Nouvelles de l’équipe

Arsenal manquera quelques joueurs clés pour le match de dimanche, avec quelques autres doutes pour le moment. Mikel Arteta a confirmé il y a quelques semaines que Gabriel Jesus avait subi une intervention au genou qui l’empêcherait d’entrer pendant le premier mois de la saison, tandis qu’Oleksandr Zinchenko a également une blessure musculaire dont il souffre actuellement.

Reiss Nelson et Folarin Balogun sont également tous deux incertains pour le match, après avoir manqué l’entraînement au cours des dernières semaines de pré-saison en raison d’une blessure.

Kevin De Bruyne et Nathan Ake sont les seuls doutes de Manchester City, le premier se remettant toujours d’une blessure aux ischio-jambiers qu’il a contractée lors de la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan.

De Bruyne n’a participé à aucun des matches de pré-saison de City, mais pourrait encore faire partie du banc dimanche. Ake jouera probablement également un rôle, Guardiola gérant son temps en Extrême-Orient en raison de la fatigue.

Declan Rice a rejoint Arsenal cet été pour 105 millions de livres sterling Arsenal vs Manchester City en direct et aperçu du match (Crédit image : Getty Images)

Stade

Comme il est de coutume pour le lever de rideau de la saison, le stade de Wembley accueillera le Community Shield entre Arsenal et Manchester City.

Ce dernier a remporté le trophée de la FA Cup à Wembley il y a à peine deux mois et cherchera à faire de même dimanche avec le Community Shield.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi d’Arsenal contre Manchester City aura lieu à 16 heures BST le dimanche 6 août. Le jeu est diffusé sur ITV et le site de streaming ITVXdisponible gratuitement pour les titulaires d’une licence TV au Royaume-Uni.

VPN

Si vous êtes hors du pays pour le Community Shield, vos services nationaux à la demande ne fonctionneront pas – ITV sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo!). Vous serez empêché de le regarder, ce qui n’est pas idéal si vous voulez toujours voir l’action sans avoir recours aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Mais l’aide est à portée de main. Pour contourner cela, tout ce que vous avez à faire est d’obtenir un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux T&C de votre diffuseur. Un VPN crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous vous trouvez et ne bloquera pas automatiquement le service pour lequel vous avez payé. Toutes les informations entre les deux sont entièrement cryptées – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix, notamment :