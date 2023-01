Arsenal vs Man Utd: Erik ten Hag rappelle aux Gunners que son équipe les a battus sans Casemiro | Nouvelles du football

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a rappelé à Arsenal que son équipe avait pu les battre sans Casemiro après que le milieu de terrain talismanique ait été suspendu pour le voyage crucial de dimanche aux Emirats.

Casemiro a reçu un carton jaune à dix minutes du match nul 1-1 de United à Crystal Palace pour une faute sur Wilfried Zaha, sa cinquième réservation de la campagne, qui entraîne une suspension d’un match.

dimanche 22 janvier 16h00



Coup d’envoi 16h30





Après que le coup franc sensationnel de Michael Olise a arraché un match nul pour Palace dans le temps d’arrêt, United se dirige vers les Emirats en troisième position, à huit points d’Arsenal.

United reste la seule équipe à avoir battu Arsenal en Premier League cette saison et Ten Hag a déclaré à ses joueurs qu’il leur appartenait de compenser l’absence de Casemiro.

“La dernière fois, nous avons battu Arsenal sans Casemiro”, a déclaré Ten Hag.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jamie Redknapp affirme que la réservation de Casemiro et la suspension qui a suivi avant le voyage de dimanche à Arsenal en Premier League ont pris le dessus et ont conduit à l’égalisation de Crystal Palace.



“Casemiro est évidemment un joueur très important pour nous et il est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes dans la position que nous occupons actuellement.

“Nous avons une équipe et nous devons combler cette lacune et élaborer un plan approprié et l’équipe doit le combler. En tant qu’équipe, nous avons déjà montré comment battre Arsenal.”

Réagissant au défi de Casemiro sur Zaha, Ten Hag a déclaré Sports du ciel: “Je pense que c’est instinctif, il est allé chercher le ballon.

“Il a raté le ballon mais c’est assez clair, sur notre côté droit, ça aurait pu être une situation dangereuse. Il veut l’arrêter. C’était sa réaction, c’était assez clair.

“La dernière fois, nous avons battu Arsenal sans Casemiro, alors cette fois, nous devons faire de même.”

Redknapp : Titre un peu trop loin pour United

S’exprimant dans le Sports du ciel studio par la suite, Jamie Redknapp a déclaré que l’échec de United à conserver la victoire à Selhurst Park pourrait s’avérer fatal à leurs espoirs de monter un défi pour le titre malgré leurs progrès sous Ten Hag.

“Je ne croyais pas vraiment que Man Utd était sur la photo du titre avant le match”, a déclaré le Sports du ciel expert.

“Je pense toujours qu’ils ont tant à faire, mais la progression qu’ils ont faite jusqu’à présent est stupéfiante.

“Le travail qu’il a fait est superbe. La culture du club a complètement tourné la tête et ils ont à nouveau l’air d’être une vraie force.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : Faits saillants du match nul 1-1 entre Crystal Palace et Manchester United.



“Je suis sûr que dans la prochaine fenêtre de transfert, ils ne feront que s’améliorer.

“Cependant, le titre cette saison est un peu trop loin. Ils ont eu trop à faire depuis le mauvais départ qu’ils ont eu.

“Il est juste important qu’ils maintiennent cet élan. Ils sont pleins de confiance et Marcus Rashford semble pouvoir marquer à chaque match.

“Il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas aller à Arsenal et obtenir un résultat, mais c’est maintenant beaucoup plus difficile sans Casemiro.”

Redknapp a ajouté à propos du match de dimanche : “Ça va être un super match.

“D’un point de vue neutre, vous voulez juste voir les meilleurs joueurs – Partey contre Casemiro ou Casemiro contre Odegaard aurait été parfait.

“Mais ce ne sera pas le cas. United devra trouver une façon différente de jouer, peut-être avec deux joueurs défensifs du milieu de terrain et se rendre vraiment difficile à affronter.

“C’est pour ça que les bons managers gagnent beaucoup d’argent.

“Il sera intéressant de voir quelles sont les tactiques de Ten Hag sans Casemiro.”

Analyse: Pourquoi cela ressemble à une perte pour Man Utd

Image:

Casemiro manquera le match contre Arsenal





Zinny Boswell de Sky Sports à Selhurst Park :

“Avec cette réservation de Casemiro, cela ressemble presque à une perte pour Man Utd.

“C’était une énorme chance pour United de mettre la pression sur Arsenal avant le match de dimanche aux Emirats.

“Mais maintenant, les Gunners savent que quoi qu’il arrive ce week-end, ils auront au moins cinq points d’avance au sommet.

“De plus, United sera privé de son joueur le plus clé, qui a encore été monumental pour eux à Selhurst Park.”