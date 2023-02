Arsenal vs Man City : Mikel Arteta devrait-il remplacer Leandro Trossard par Gabriel Martinelli ? | Nouvelles du football

Arsenal est en tête du classement de la Premier League depuis novembre avec une équipe réduite, mais Mikel Arteta devrait-il modifier son onze habituel lorsque son équipe affrontera Manchester City mercredi ?

L’équipe de Pep Guardiola occupe la place de coureur depuis deux mois, mais pourrait dépasser les Gunners avec une victoire aux Emirats à la différence de buts – même si Arsenal aurait encore un match en main.

Arteta a avoué que son équipe était “très, très courte” en novembre et a continué à s’en tenir à un XI régulier cette saison avec des changements minimes pour faire face aux blessures – en l’absence des joueurs clés Thomas Partey, Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, fait le point sur les blessures d’Emile Smith Rowe et de Gabriel Jesus et indique que des pourparlers contractuels avec Bukayo Saka et William Saliba sont en cours.



Eddie Nketiah, Kieran Tierney, Takehiro Tomiyasu et Albert Sambi Lokonga sont intervenus – avec Nketiah marquant quatre buts en sept matchs depuis le remplacement de Jesus mis à l’écart, tandis que Lokonga a rejoint Crystal Palace en prêt après que les Gunners ont récupéré Jorginho de Chelsea dans le Mercato de janvier.

Le graphique ci-dessous met en évidence la dépendance d’Arteta vis-à-vis de ses partants réguliers: sept de ses joueurs ont commencé chaque match de championnat, tandis que le capitaine Martin Odegaard n’a raté que le match de Brentford en raison d’une blessure en septembre.

Partey, Jesus et Zinchenko auraient presque certainement rejoint leurs coéquipiers omniprésents s’ils n’avaient pas été écartés de la table de traitement.

Pour le contexte, Chelsea, gros dépensier, a apporté 79 changements à son onze de départ en Premier League ce trimestre; Arsenal a effectué 14 changements en championnat en 21 matchs, soit près de la moitié du chiffre de toute autre équipe de la division.

Les Gunners ont signé l’arrière central Jakub Kiwior (23 ans), Jorginho (31 ans) et l’ailier de Brighton Leandro Trossard (28 ans) dans la fenêtre d’hiver pour ajouter de la profondeur à l’équipe pour leur inclinaison au titre avec une qualité expérimentée.

En effet, Arsenal est en tête du classement pendant presque toute la campagne avec le plus jeune onze de départ de la ligue, avec une moyenne de seulement 24 ans et 250 jours.

Parmi ces signatures, Trossard a semblé le plus susceptible de déloger le XI régulier au cours d’une période au cours de laquelle les Gunners ont perdu une partie de l’élan qui les avait éloignés de huit points de Manchester City il y a seulement un mois.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, dit qu’il apprécie les excuses du PGMOL, mais insiste sur le fait que la décision du VAR qui a permis à l’égalisation de Brentford de se maintenir n’était “pas acceptable”.



En regardant la moyenne mobile des buts attendus marqués et encaissés au cours de la campagne de championnat à ce jour, Arsenal est actuellement proche de son plus bas niveau de la saison pour avoir créé des occasions nettes devant le but, tout en concédant un nombre d’occasions record de la saison à l’autre bout. .

Objectifs attendus expliqués Les buts attendus (xG) calculent le nombre de buts qu’un joueur aurait dû marquer, en fonction de la qualité des occasions qui lui sont présentées. Un tir à 8 mètres a une valeur xG plus élevée qu’un tir à 18 mètres Un tir pris du pied a une valeur xG plus élevée qu’une tête Un tir directement devant le but a une valeur xG plus élevée qu’un tir sous un angle serré

En termes de joueurs influents sur la ligne de front, Trossard est actuellement la menace de but la plus puissante des Gunners. Ces chiffres sont faussés, étant donné que l’ailier n’a enregistré que 67 minutes de championnat – mais ses performances depuis le banc lui ont certainement fait assez pour revendiquer raisonnablement une place de titulaire.

Le joueur de 28 ans a remplacé Gabriel Martinelli avec huit minutes à jouer contre Manchester United et a montré un contrôle considérable du ballon dans les phases finales, tout en remplaçant le Brésilien avec 30 minutes à jouer lors de la défaite 1-0 contre Everton et match nul 1-1 contre Brentford – dans lequel il a marqué le niveleur dans les quatre minutes suivant son entrée sur le terrain.

Le tableau de course des buts attendus ci-dessous – qui affiche les xG accumulés de chaque équipe sur 90 minutes – montre comment Trossard a aidé les Gunners à s’éloigner des Bees avec son mouvement et sa finition habiles.

L’enjeu du Belge pour un départ est amplifié par la sécheresse de cinq matchs de Martinelli en Premier League, après avoir marqué sept buts en 16 apparitions avant sa course stérile.

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match nul d’Arsenal contre Brentford en Premier League.



Cependant, les données xG révèlent que le Brésilien enregistre en fait des rendements optimaux pour les buts et les passes décisives combinés – ce qui suggère qu’une combinaison de malchance, de mauvaise finition ou de gardien de but supérieur a contribué à sa course sèche.

De plus, Martinelli est le deuxième joueur le plus rapide parmi les chasseurs de titres avec une vitesse de pointe de 35,9 km/h – ce qui est plus rapide que l’arrière droit de City Kyle Walker et amélioré uniquement par les 36,2 km/h d’Erling Haaland.

Principaux champs de bataille

Gary Neville affirme que Pep Guardiola n’est toujours pas sûr de son meilleur onze de départ et suggère qu’Arsenal peut “endommager” Manchester City mercredi soir si l’équipe de Mikel Arteta joue à sa capacité.



En ce qui concerne les joueurs qui vont de pair, comme Martinelli contre Walker, Guardiola a lancé une balle courbe habituelle lors de la victoire 3-1 de City sur Aston Villa la semaine dernière en alignant son côté sans arrières latéraux reconnus dans un 3-2-4-1 – comme il l’a fait contre les Spurs – et il est peu probable qu’Arteta anticipe comment Guardiola mettra en place son équipe mercredi.

GRATUIT À REGARDER : Faits saillants du match de Premier League entre Manchester City et Aston Villa.



En effet, le graphique ci-dessous révèle comment les adversaires ont attaqué City ce trimestre et ne montre aucun signe de faiblesse évidente, avec des attaques sur les deux flancs de manière égale – tandis que des passes menant à des buts ont été tirées à parts égales depuis des zones larges et centrales, plus profondes.

Le graphique radar ci-dessous compare les styles et l’efficacité à travers une série de mesures d’attaque et révèle une parité proche presque dans tous les domaines – à l’exception que City tente beaucoup plus de centres et Arsenal court avec le ballon beaucoup plus fréquemment.

Un champ de bataille clair sera au milieu du parc, où les visiteurs bordent leurs hôtes pour reprendre possession. Rodri et Partey devraient jouer un rôle clé dans le résultat de la victoire au milieu de terrain, tandis que Jorginho offre également un courage considérable au milieu de terrain pour les Gunners.

Exclusivité Guardiola : les arrières latéraux inversés expliqués | Pourquoi il fait confiance à Lewis

A Tottenham, c’était Rico Lewis. Contre Aston Villa, Bernardo Silva a endossé le rôle. Les graphismes d’avant-match les avaient à l’arrière gauche, mais sur le terrain, ils ont passé une grande partie du match aux côtés de Rodri au milieu de terrain. Pourquoi Pep Guardiola fait-il cela ?

L’entraîneur de Manchester City sait que sa tactique sera louée, étudiée et imitée en cas de succès. Il sait également que si Lewis se fait arracher le ballon pour le seul but d’une défaite 1-0, il sera accusé d’avoir “trop ​​réfléchi” une fois de plus.

Mais que la décision de déployer des joueurs dans ce rôle hybride, oscillant entre l’arrière gauche et le centre du milieu de terrain, soit considérée comme la bonne ou non, Guardiola le fait clairement pour une raison. En conversation avec lui sur le terrain d’entraînement du club, il en propose trois.

Image:

La carte tactile de Bernardo Silva lors de la victoire 3-1 de Manchester City contre Aston Villa





“Premièrement, à cause de la qualité des joueurs. Deuxièmement, parce que j’aime jouer avec des ailiers hauts et larges. Troisièmement, parce que je suis un grand fan des passes courtes, donc si vous avez plus de joueurs par derrière que vous pouvez amener dans le milieu je pense que vous jouez mieux.

«Ce sont les raisons pour lesquelles», dit-il Sports du ciel.

Le brillant Bernardo a été le joueur de l’année de City en 2019, occupant le poste laissé vacant par le blessé Kevin De Bruyne. Sa capacité d’adaptation rare signifie qu’il pourrait désormais se voir demander d’assumer à la place les responsabilités de Joao Cancelo.

Cela est rendu possible parce qu’il est assez intelligent pour savoir quand “tricher”, permettant à Guardiola d’emprunter un joueur de cette ligne arrière pour fournir l’homme supplémentaire au milieu de terrain. Il peut laisser les ailiers larges, garder Erling Haaland haut, sachant que Bernardo est là pour tricoter le jeu.

Aux Spurs, c’est Lewis qui s’est déplacé à l’intérieur, ce soi-disant arrière latéral inversé dans leur formation 3-2-5 lorsqu’il était en possession. L’évaluation de Guardiola était que sa simple passe apporterait le contrôle avec le ballon et que son rythme de récupération maintiendrait ce contrôle sans lui.

À cette occasion, dans un match d’une importance vitale dans la course au titre de Premier League, les événements ne se sont pas déroulés de cette façon. Mais ne vous attendez pas à ce que l’entraîneur arrête de croire qu’il s’agit d’un jeune joueur avec tous les traits – mentaux, physiques, tactiques et techniques – pour jouer le rôle.

Lewis a été surnommé “le Lancashire Lahm” parce que c’est le capitaine du Bayern, Philipp Lahm, qui a été invité à jouer de cette façon par Guardiola il y a près de dix ans. L’arrière latéral techniquement solide s’est déplacé à l’intérieur pour construire le jeu de son équipe.

Bien que Guardiola souligne que la qualité des joueurs est un élément clé pour le persuader de tenter ce stratagème tactique, il semble raisonnable de supposer que Dani Alves aurait été capable à Barcelone. Il a fallu du temps à Guardiola pour arriver à sa réponse.

“J’ai appris. Parce que les adversaires nous ont causé des problèmes et qu’il faut trouver les solutions.” Les équipes ont commencé à reconnaître que le milieu de terrain de l’équipe de Guardiola devait faire l’objet d’une attention particulière. L’ajout d’un deuxième corps pourrait ouvrir le jeu.

Mais Guardiola hésitait à perdre un joueur plus en avant. Au lieu de cela, il était plus logique qu’un défenseur intervienne. Souvent, les équipes cherchent à le faire avec un défenseur central. Manchester City essaie encore. Rodri a commencé là-bas aux côtés de John Stones à Chelsea le mois dernier.

Le problème est qu’un écart au milieu de la défense peut être encore plus risqué qu’un écart. À la mi-temps de ce match à Stamford Bridge, Guardiola a présenté Lewis et l’a chargé de prendre ce rôle d’arrière droit à la place. Ce jour-là, ça a marché.

“Chaque équipe joue d’une manière différente”, explique Guardiola.

“Je dois donc m’adapter. Par exemple, Arsenal le fait d’homme à homme, donc la façon dont vous attaquez et défendez est complètement différente de celle contre une équipe qui défend sa surface de réparation de 18 mètres avec 11 joueurs. S’adapter à cela est l’un des clés pour comprendre comment nous devons jouer.”

Lire la fonctionnalité complète ici

