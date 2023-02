Arsenal vs Man City Livestream: Comment regarder le football de Premier League de n’importe où

Arsenal et Manchester City s’affrontent enfin pour la première fois en Premier League anglaise cette saison alors que les deux rivaux pour le titre s’affrontent mercredi à l’Emirates Stadium de Londres.

Initialement prévu pour octobre, mais réorganisé pour accueillir un match d’Arsenal Europa League, les mois qui ont suivi ont vu les Gunners devenir de véritables prétendants à la couronne EPL de cette année, prenant une avance de huit points au sommet avant la Coupe du monde. casser.

Les dernières semaines ont cependant vu les résultats glisser, les hôtes perdant cinq points lors de leurs deux derniers matchs contre Everton et Brentford. Une victoire ici pour City verrait les champions en titre – palpitant d’indignation à charge, ils ont enfreint les règles financières de la Premier League – devancent Arsenal au sommet de la ligue.

Alors que ce match marque leur première rencontre en EPL cette saison, City a enregistré une victoire 1-0 contre Arsenal en FA Cup le mois dernier, grâce à un but rare du défenseur Nathan Aké.

Ci-dessous, nous décrirons le meilleur services de diffusion de télévision en direct à utiliser pour regarder le match en direct où que vous soyez dans le monde.

Daniel Chesterton/Hors-jeu/Getty Images



Arsenal vs Manchester City : Quand et où ?



Arsenal accueille Man City à l’Emirates Stadium au nord de Londres le Mercredi 15 février. Le coup d’envoi est prévu à 19h30 heure locale au Royaume-Uni (14 h 30 HE, 11 h 30 PT aux États-Unis et à 6 h 30 AEST le jeudi 16 février en Australie).

Comment regarder le match Arsenal contre Man City en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir le jeu localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder le jeu – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en cryptant votre trafic, et c’est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Vous cherchez d’autres options ? Assurez-vous de vérifier quelques-uns des autres grands Offres VPN se déroule en ce moment.

Diffusez en direct le match Arsenal contre Man City aux États-Unis

Ce luminaire EPL est diffusé sur Paon. Vous aurez besoin d’un compte Peacock Premium ou Premium Plus pour assister au match en direct.

Le service de streaming de NBC Peacock offre un accès à de nombreux matchs de football de Premier League tout au long de la saison. Vous devrez être inscrit avec un compte Peacock Premium ou Premium Plus pour diffuser des jeux en direct. Pour une durée limitée, vous pouvez vous inscrire à Peacock Premium avec une remise de 60 %, réduisant le coût mensuel à 2 $ (ou même moins avec un compte annuel).

Diffusez en direct le match Arsenal contre Man City au Royaume-Uni



Au Royaume-Uni, cet énorme match sera télévisé exclusivement en direct sur le service de streaming Amazon Prime Video, qui détenait à l’origine les droits de diffusion de la semaine du match de Premier League en octobre avant le report de ce match.

Bien qu’il s’agisse du dernier match de Premier League, Amazon a les droits de diffusion en direct au Royaume-Uni cette saison, c’est un gros match. Un abonnement à Amazon Prime coûte 8 £ par mois ou 80 £ par an, mais les nouveaux utilisateurs bénéficient d’un essai gratuit de 30 jours.

Diffusez en direct le match Arsenal contre Man City au Canada



Si vous souhaitez diffuser cet affrontement EPL en direct au Canada, vous devrez vous abonner à FuboTV Canada. Le service a des droits exclusifs sur cette saison de Premier League.

FuboTV est la destination incontournable pour les Canadiens qui souhaitent regarder la Premier League cette saison avec des droits de diffusion exclusifs pour chaque match. Cela coûte 25 $ CA par mois, mais vous pouvez économiser de l’argent en payant trimestriellement ou annuellement.

Diffusez en direct le match Arsenal contre Man City en Australie



Les fans de football Down Under peuvent regarder ce match EPL sur le service de streaming Optus Sport, qui diffuse chaque match de Premier League en direct en Australie cette saison.

Avec des droits exclusifs pour diffuser chaque match EPL en direct cette saison, ainsi que les matchs de la Bundesliga allemande et de la Liga espagnole, le service de streaming Optus Sport est un attrait particulièrement important pour les fans de football australiens. Si vous êtes déjà client du réseau Optus, vous pouvez acheter Optus Sport à un prix réduit, avec des remises ramenant le prix à 7 $ AU par mois. Si vous ne l’êtes pas, un abonnement mensuel autonome au service commence à 25 AU $.

