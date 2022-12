Arsenal vs Lyon – Rapport de match de football – 8 décembre 2022

Arsenal a battu Lyon 3-0 lors d’un match amical à Dubaï jeudi alors que les joueurs non impliqués dans la Coupe du monde au Qatar ont lancé leurs préparatifs pour le retour de la Premier League plus tard ce mois-ci.

Tous ces buts au stade Al Maktoum sont survenus en première mi-temps. Gabriel a commencé le score à la 19e minute avec une tête sur corner avant qu’Eddie Nketiah et Fabio Vieira n’ajoutent des efforts rapides aux 33e et 39e minutes.

Bien qu’il soit sans 10 joueurs qui ont été en action avec leurs équipes nationales au Qatar, Mikel Arteta a aligné sa formation la plus solide possible parmi les joueurs restants. Le capitaine Martin Odegaard, l’ailier Reiss Nelson et les milieux de terrain Mohamed Elneny et Sambi Lokonga ont également débuté devant un arrière à quatre composé de Cédric, Gabriel, Rob Holding et Kieran Tierney.

Fabio Vieira célèbre son but en première mi-temps pour Arsenal contre Lyon. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

La formation lyonnaise dirigée par l’ancien entraîneur français Laurent Blanc comprenait l’ancien attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette, mais le joueur de 31 ans n’a pas réussi à trouver le filet contre ses anciens employeurs avant d’être retiré en seconde période.

Les deux équipes ont effectué des changements en profondeur en seconde période, Arteta faisant appel à plusieurs membres de l’équipe des moins de 21 ans d’Arsenal, bien qu’il n’y ait pas eu d’autres buts.

Dans le cadre de la Super Coupe de Dubaï, une séance de tirs au but a eu lieu après le temps plein, Arsenal s’imposant 2-1 grâce à trois arrêts du gardien Karl Hein pour glaner un point supplémentaire.

Arsenal conclura sa participation au tournoi d’exhibition en affrontant mardi l’AC Milan, champion de Serie A. Liverpool est la quatrième équipe de la compétition.

L’équipe d’Arteta, qui est entrée dans la pause de la Coupe du monde avec une avance de cinq points sur Manchester City en tête du classement de la Premier League, reprendra sa campagne de championnat contre West Ham le lendemain de Noël.