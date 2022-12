Arsenal vs Lyon – Rapport de match de football – 15 décembre 2022

Arsenal s’est qualifié pour les quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League malgré sa défaite 1-0 contre Lyon à l’Emirates Stadium jeudi lors d’un match qui a vu l’attaquante Vivianne Miedema souffrir d’une grave blessure au genou.

Un but contre son camp controversé de Frida Maanum à la fin de la première mi-temps était tout ce qui séparait les équipes lors de l’avant-dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. N’ayant eu qu’à éviter une défaite de quatre buts, Arsenal avance alors que Lyon n’aura besoin que d’un match nul lors de son dernier match contre la Juventus.

Bien qu’ils aient choqué la même opposition lors de leur rencontre en phase de groupes plus tôt cette saison, vainquant 5-1 au Parc OL, Arsenal n’a pas réussi à faire le doublé face aux huit fois champions lors d’une nuit misérable pour les hôtes du nord de Londres.

Entrant dans le match après une défaite face à ses rivaux de la ligue, le PSG, Lyon a montré une partie de la même lenteur inhabituelle sur le ballon, l’équipe étant toujours aux prises avec une crise de blessures qui a touché d’innombrables joueurs dans leur onze de départ.

Au cours des 45 premières minutes plates, les deux équipes n’ont remporté qu’une ou deux demi-occasions, la plus notable étant celle où Katie McCabe a lancé un centre qui en avait trop pour que Caitlin Foord puisse se connecter au deuxième poteau.

Mais le match a donné lieu à quelque chose de proche de la vie dans le temps d’arrêt de la première mi-temps lorsque Lyon a ouvert le score au moyen d’un but contre son camp de Maanum qui aurait pu être marqué par les officiels avec Melvine Malard se tenant en position de hors-jeu et semblant interférer avec le jeu. .

Les choses sont rapidement allées de mal en pis pour les Gunners lorsque Miedema a dû être étiré en larmes après une longue période de traitement sur le terrain.

“Je ne sais pas [how bad it is] Je ne lui ai pas parlé ni au médecin”, a déclaré l’entraîneur d’Arsenal Jonas Eidevall aux journalistes après le match. “Je n’ai aucune mise à jour, mais pour le moment, cela me prend beaucoup de réflexion. Je suis très inquiet à ce sujet, mais nous devions rester concentrés sur le match.

“Après le match, nous sommes inquiets mais [at half-time] nous sommes super professionnels, nous ne laissons rien détourner notre attention de ce que nous faisons. Les joueurs sont restés fidèles à ce que nous devions faire sur le terrain. Après nous sommes concernés, pendant nous sommes 100% professionnels avec ce que nous faisons.”

La seconde mi-temps a vu Lyon créer plus d’avancées, avec l’introduction de l’attaquante Eugénie Le Sommer leur permettant de jouer plus directement. Mais bien qu’elle ait tiré un solide arrêt de Manuela Zinsberger peu de temps après son entrée en jeu, Lyon n’a pas pu ajouter à son bilan de la nuit.

Toujours à la recherche de quelque chose du match, Arsenal s’est vu refuser une rafale d’occasions tardives alors que Lyon était contraint de se défendre résolument d’un tour du chapeau de coups de pied arrêtés tardifs.

Alors que la Juventus bat Zurich 5-0 au coup d’envoi anticipé, Lyon progressera d’un point face aux champions d’Italie lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Ailleurs, une victoire 5-0 du Bayern Munich sur le FC Rosengård et une victoire 6-2 de Barcelone contre Benfica ont confirmé que les Bavarois et les Catalans passeront du Groupe D aux huitièmes de finale avec un match à perdre.