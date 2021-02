Arsenal vs Leeds United – Rapport de match de football – 14 février 2021

Le capitaine d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, a marqué son premier tour du chapeau en Premier League pour guider son équipe vers une victoire 4-2 contre Leeds United aux Emirats dimanche.

Hector Bellerin a marqué son premier but depuis janvier 2020 pour le porter à quatre, mais Arsenal était nerveux alors que Leeds United réclamait deux buts en deuxième mi-temps grâce à Pascal Struijk et Helder Costa.

Les compétences d’Aubameyang étaient à l’honneur pour son premier but à la 13e minute alors qu’il confondait la défense de Leeds United avec son jeu de jambes avant de tirer son tir dans le coin inférieur gauche.

Stuart Attwell accorda un penalty à Arsenal à la 34e minute après que Buyako Saka eut été mis à terre suite à un défi maladroit de Liam Cooper.

Cependant, VAR a demandé à Attwell de revenir en arrière et de regarder le défi et il a été annulé car l’arbitre a trouvé que Saka était tombé trop facilement, à la grande colère de Mikel Arteta et de son équipe.

Leeds United n’a cependant pas appris de leur départ précoce et à peine cinq minutes plus tard, Illan Meslier a fait tomber Saka dans la surface et Attwell a accordé un penalty.

Pierre-Emerick Aubameyang a réussi son premier tour du chapeau en Premier League. James Williamson – AMA / Getty Images

Aubameyang ne s’est pas trompé sur sa frappe et a inscrit son 200e but en championnat européen.

Le troisième d’Arsenal est venu d’une mauvaise défense dans la surface de Leeds, ce qui a permis à l’équipe de Londres de passer le ballon jusqu’à ce que Dani Ceballos trouve Bellerin qui a martelé un ballon bas devant Meslier.

L’un des rares points positifs de la saison d’Arsenal a été la révélation de Saka et Emile Smith-Rowe et tous deux se sont associés pour le troisième but d’Aubameyang avec Saka chargeant sur le terrain avant que Smith-Rowe ne fasse flotter un ballon dans la surface que le skipper dirigeait dans le rapporter.

Leeds United a continué à chercher un but, cependant, et Struijk a trouvé l’ouverture à la 58e minute quand il a sauté au-dessus de David Luiz pour guider le ballon devant Bernd Leno.

Leur deuxième est venu à 69 minutes alors que Costa était laissé dans trop d’espace et a tiré d’un tir du pied droit dans le coin inférieur gauche.