Arsenal vs Fulham – Rapport de match de football – 27 août 2022

Arsenal a remporté ses quatre matchs de Premier League cette saison. Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

Arsenal a poursuivi son début sans faute en Premier League samedi en revenant de l’arrière pour remporter une victoire 2-1 contre Fulham aux Emirats.

L’équipe de Mikel Arteta a dominé la première mi-temps, mais c’est l’attaquant Aleksandar Mitrovic qui a sorti l’impasse alors qu’il continuait sa belle veine de forme devant le but, inscrivant son 100e but pour Fulham. Le joueur de 27 ans a récupéré le ballon du défenseur d’Arsenal Gabriel, qui traînait sur le ballon au bord de sa propre surface de réparation de 18 mètres, et a dépassé le gardien de but Aaron Ramsdale. Cette frappe marque le quatrième but de Mitrovic en championnat cette saison.

Arsenal ne devait pas être refusé, cependant, car Martin Odegaard a riposté quelques minutes plus tard lorsqu’il a capté une passe de Bukayo Saka sur le bord de la surface et a frappé une tentative de but qui a dévié le gardien Bernd Leno.

Les hôtes ont poussé pour un vainqueur et ont été récompensés à seulement cinq minutes du moment où Gabriel a bondi et poussé à la maison après que Leno n’ait pas réussi à gérer un corner en mouvement.

Le résultat de samedi laisse Arsenal deux points d’avance en tête du classement de la Premier League.