Arsenal vs Chelsea – Rapport de match de football – 23 juillet 2022

Arsenal et la nouvelle recrue Gabriel Jesus ont poursuivi leur impressionnante forme de pré-saison avec une victoire catégorique 4-0 sur les rivaux londoniens de Chelsea au Camping World Stadium d’Orlando samedi.

Jésus a marqué son quatrième but sous un maillot d’Arsenal après son transfert estival de Manchester City avec une finition astucieuse d’une passe de Granit Xhaka après 16 minutes.

Capitalisant sur un autre cadeau bâclé d’un Chelsea en dessous de la normale, une équipe déterminée d’Arsenal a porté le score à 2-0 à la 36e minute lorsque Martin Odegaard a produit un virage et une finition soignés.

Chelsea a failli réduire son déficit juste avant la mi-temps lorsque Mason Mount a frappé un poteau avec un bel effort de l’angle à droite de la surface.

Gabriel Jesus célèbre son quatrième but de pré-saison pour donner à Arsenal l’avantage sur Chelsea à Orlando. Mike Ehrmann/Getty Images

Mais les supporters en bleu parmi les près de 64 000 à guichets fermés n’avaient pas grand-chose d’autre à encourager la nuit.

Et Arsenal a effectivement scellé le titre de la Coupe de Floride et sa quatrième victoire sur quatre en pré-saison lorsque Bukayo Saka a claqué le ballon à bout portant au milieu de la seconde période après qu’Edouard Mendy eut deux fois gardé le ballon à distance dans le but de Chelsea.

Le score a ensuite été rendu encore plus unilatéral dans les dernières secondes du temps d’arrêt lorsque le milieu de terrain Albert Sambi Lokonga a trouvé le chemin des filets avec une tête non marquée.