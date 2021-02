Arsenal vs Benfica – Rapport de match de football – 25 février 2021

Pierre-Emerick Aubameyang a frappé un vainqueur tardif alors qu’Arsenal creusait profondément pour battre Benfica 3-2 dans la nuit et 4-3 au total pour atteindre les 16 derniers de la Ligue Europa jeudi.

Quand une terrible erreur de Dani Ceballos juste après l’heure a permis à Rafa Silva de donner l’avantage à Benfica 2-1 à Athènes, cela signifiait qu’Arsenal avait besoin de deux buts pour éviter une sortie décevante.

Mais le but de Kieran Tierney a donné de l’espoir à Arsenal et Aubameyang, qui avait mis les Anglais en tête en première mi-temps, était au bon endroit pour rentrer de près à la 87e minute.

Il y avait encore un moment nerveux dans le temps d’arrêt alors que Benfica a frappé les boiseries mais Arsenal s’est accroché pour terminer une victoire notable.

« Je pense que tout le monde est heureux ce soir. C’est ce qui me donne de la puissance tous les jours », a déclaré Aubameyang, qui a raté une panoplie d’occasions lors du match aller, joué à Rome, qui s’est terminé 1-1.

« L’équipe a fait preuve de caractère. Nous méritions la victoire. »

Les restrictions de voyage causées par la pandémie de COVID-19 ont signifié que le match à domicile de Benfica la semaine dernière a été joué au Stadio Olimpico et qu’Arsenal a été contraint de jouer son match à domicile au domicile du club grec Olympiakos.

Arsenal a marqué deux buts en seconde période pour battre Benfica jeudi. ARIS MESSINIS / AFP via Getty Images

Mais ils ont fait la lumière sur les circonstances étranges et étaient en position de force à la 21e minute quand Aubameyang a été joué par la brillante passe inversée de Bukayo Saka et il a calmement esquivé une finition sur Helton Leite.

Mais tout a commencé à mal tourner peu de temps avant la mi-temps lorsque Benfica a obtenu un coup franc juste à l’extérieur de la surface de réparation et a poussé Diogo Goncalvez pour enrouler le ballon dans le coin supérieur, ne laissant aucune chance à Bernd Leno.

Arsenal a fait tout le pressing en seconde période et pensait avoir repris la tête avec une autre belle finition d’Aubameyang mais il a été jugé marginalement hors-jeu.

La calamité a frappé pour les Gunners à la 61e minute lorsqu’un sabot en avant du gardien de Benfica Leite a été rencontré par le milieu de terrain d’Arsenal Ceballos, mais il a fait un signe de la tête directement dans la voie de Silva qui a contourné Leno pour faire passer le ballon dans le but vide pour un but crucial à l’extérieur.

Ce fut un coup de marteau pour Arsenal qui se retrouva soudainement obligé de marquer deux fois, mais ils ont réagi rapidement lorsque l’arrière gauche Tierney a combiné avec Willian avant de tirer sur Leite.

Il restait encore plus de 20 minutes mais Benfica descendit calmement le chrono et sembla sur le point d’avancer lorsque Saka, le joueur le plus dangereux d’Arsenal, délivra un centre précis qui donna à Aubameyang la plus simple des finitions.