Arsenal vs Aston Villa – Rapport de match de football – 31 août 2022

Gabriel Martinelli célèbre son but gagnant pour Arsenal contre Aston Villa. David Rogers/Getty Images

Arsenal a poursuivi son début de saison parfait en Premier League, remportant cinq victoires en cinq matchs après une victoire 2-1 sur Aston Villa à l’Emirates Stadium mercredi.

La signature estivale Gabriel Jesus a poursuivi son impressionnant début de carrière à Arsenal, inscrivant le premier but à la demi-heure pour porter le total de sa saison à trois buts.

Villa, dominée par Arsenal pendant la grande majorité des 90 minutes, a trouvé un égaliseur improbable à la 74e minute lorsque Douglas Luiz a marqué directement sur un corner quelques secondes seulement après son entrée dans le match en tant que remplaçant. Mais la parité a duré moins de trois minutes alors qu’Arsenal a donné un autre aperçu de sa nouvelle détermination à revenir devant pour une bonne courtoisie de Gabriel Martinelli.

Arsenal reste en tête de la Premier League, deux points devant le champion Manchester City. Aston Villa, quant à elle, languit près de l’autre bout du tableau, n’ayant pris que trois points sur ses cinq premiers matches.

Et les visiteurs n’ont jamais rarement semblé menacer le record à 100% d’Arsenal.

L’équipe de Steven Gerrard avait besoin de plusieurs interventions défensives de dernière minute ainsi que d’un contrôle VAR favorable pour un appel de pénalité précoce d’Arsenal pour empêcher les hôtes de prendre une avance encore plus grande en première mi-temps.

Il y avait un sentiment d’inévitabilité lorsque le but est arrivé. Le centre dévié de Granit Xhaka ne pouvait être paré que par l’ancien gardien d’Arsenal de Villa, Emiliano Martinez, et Jesus était sur place pour écraser le rebond de six mètres.

Aston Villa n’a pas réussi un seul tir cadré jusqu’à la 73e minute, mais cet effort a conduit à un corner qui a produit un égaliseur des plus improbables. Aaron Ramsdale a fait appel en vain pour une faute après avoir vu son chemin vers le ballon bloqué par un joueur de Villa alors que le corner de Luiz naviguait directement au fond des filets.

Mais Arsenal ne devait pas être démenti. Avec beaucoup de joueurs au sol encore sous le choc du but de Villa, Arsenal est tombé à l’autre bout, Bukayo Saka a lancé le ballon à travers la surface et la volée de Martinelli en avait assez pour battre Martinez.