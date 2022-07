Arsenal vise toujours un deuxième attaquant cet été malgré la capture de Jésus

Une mise à jour sur les plans frappants d’Arsenal pour le reste de la fenêtre de transfert d’été 2022 a été publiée dimanche.

La principale priorité des Gunners dans la fenêtre actuelle était, bien sûr, d’apporter de nouvelles jambes en haut.

Cela est venu avec Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah tous deux en rupture de contrat aux Emirats fin juin.

Lacazette a depuis déménagé à Lyon, tandis que Nketiah, quelque peu surprenant, a mis la plume sur papier sur un nouveau contrat.

Ainsi, avec Nketiah censé jouer le rôle de remplaçant de celui qu’Arsenal a signé, il semblait que Gabriel Jesus serait la seule édition avant-centre des Gunners cette année.

Cependant, une mise à jour de l’expert en transfert Fabrizio Romano dimanche suggère que ce n’est peut-être pas le cas.

S’adressant à Caught Offside, Romano discutait de l’intérêt d’Arsenal pour Gianluca Scamacca, lié au PSG. Le journaliste a déclaré que bien que Scamacca ne soit plus une priorité après la signature de Jesus de Manchester City, Arsenal cherchera désormais un joueur différent qui n’a pas un prix de 50 millions d’euros :

“Arsenal n’est plus dans la course pour Gianluca Scamacca après avoir signé Gabriel Jesus – l’international italien était le deuxième nom sur leur liste. L’idée est maintenant de chercher un joueur différent, pas un attaquant central à 50 millions d’euros comme Scamacca », a déclaré Romano.

Cela suggère qu’Arsenal pourrait encore recruter un autre attaquant cet été, même si cela devrait être une option assez bon marché.

Si cela s’avère être le cas, il est peu probable que cela plaise à Nketiah, à qui on avait sans doute promis un peu plus de temps de jeu que ce qu’il avait obtenu en 2021/22.

