Arsenal vise la vengeance de Chelsea avec un raid estival pour Moises Caicedo de Brighton: rapport

Arsenal pourrait prendre sa revanche sur le marché des transferts de Chelsea en faisant passer les Blues à la signature du milieu de terrain de Brighton Moises Caicedo, selon des informations.

Chelsea a pincé Myhaylo Mudryk (s’ouvre dans un nouvel onglet) sous le nez des Gunners plus tôt ce mois-ci, faisant venir l’ailier du Shakhtar Donetsk après avoir été proche d’un changement d’Emirates. (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Mais Arsenal pourrait se venger, selon La norme du soir (s’ouvre dans un nouvel onglet)en défiant leurs rivaux londoniens pour la signature de Caicedo.

Caicedo a joué pour l’Équateur à la Coupe du monde 2022 (Crédit image : Getty)

Le club de Stamford Bridge a échoué dans ses efforts pour signer l’international équatorien ce mois-ci, ayant rejeté deux offres d’une valeur de plus de 55 millions de livres sterling.

Caicedo dit qu’il s’attend maintenant à voir la saison à Brighton, mais Arsenal pourrait remplacer le joueur de 21 ans cet été.

“Je suis concentré sur Brighton”, a déclaré Caicedo mardi.

« Je suis ici, je joue tous les jours. Les choses de l’extérieur ne me dérangent pas et ne m’enlèvent pas cette concentration, parce que je me concentre uniquement sur ici.

L’équipe d’Arteta est en tête de la Premier League (Crédit image : Getty Images)

“Je manipule [the speculation] bien. Vous entendez des rumeurs ici et là, mais j’essaie seulement de me concentrer sur le club où je suis maintenant, le club qui m’a ouvert les portes pour jouer chaque semaine.

Le capitaine de West Ham Declan Rice et Amadou Onana d’Everton – une autre cible signalée de Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) – font partie des autres options de milieu de terrain envisagées par Arsenal pour l’été.

L’équipe de Mikel Arteta a pris un départ fulgurant en 2022/23 et compte cinq points d’avance en tête du classement de la Premier League à mi-parcours.

Plus d’histoires d’Arsenal

Arsenal envisage de signer à nouveau Yunus Musah, tandis que Cody Gakpo était également une option – Joao Felix est également devenu une superstar potentielle à l’Emirates Stadium.

Mikel Arteta a admis que les Gunners recherchaient de nouvelles recrues, Sergej Milinkovic-Savic ayant été lié.

La situation contractuelle de Gabriel Martinelli est surveillée par Barcelone, entre-temps.