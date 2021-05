Arsenal vise Jules Kounde et Edmond Tapsoba pour réorganiser la défense

Les grandes saisons des clubs européens étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis à rude épreuve alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Les artilleurs se tournent vers Kounde, Tapsoba

Arsenal est à la recherche de deux nouveaux défenseurs centraux après une saison décevante qui les a vus terminer huitième de la Premier League et manquer par la suite le football européen.

le Sportif suggère que les Gunners suivent la star de Séville Jules Koundé, bien qu’il puisse y avoir quelques écueils dans l’achèvement du déménagement.

2 Liés

Les principaux sont les 50 millions de livres sterling demandés pour signer le joueur de 22 ans, tandis que sa préférence pour jouer en Ligue des champions est également à prendre en compte.

Il est également indiqué dans le rapport qu’Arsenal manifeste un intérêt sérieux pour l’international burkinabé du Bayer Leverkusen. Edmond Tapsoba.

Le joueur de 22 ans a impressionné lors de ses 39 matchs toutes compétitions confondues ce trimestre, alors qu’il a également montré sa capacité à jouer en tant qu’arrière central droit ou gauche, ce qui ajoute à l’intrigue.

Cependant, les Gunners pourraient faire face à des problèmes financiers similaires à ceux rencontrés s’ils déménagent pour Kounde, car il est indiqué que l’homme de Leverkusen ne vaudra pas beaucoup moins que le Français.

Le rapport fait également référence à leur intérêt pour un « jeune gardien de but en développement », Emiliano Buendia et faire celle de Martin Odegaard période de prêt du Real Madrid permanent.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– European Soccer Pick ‘Em: Rivalisez pour gagner 10 000 $

Arsenal a identifié Jules Kounde de Séville comme l’homme pour réparer leurs problèmes défensifs. Mateo Villalba/Images sportives de qualité

PAPIER COMMERCE

– Juventus’ Matthijs de Ligt a peut-être déclaré qu’il était heureux de rester à Turin, mais Marca rapportent que Barcelone veut toujours signer le défenseur central. le Blaugrana avait pour objectif de faire venir le Néerlandais avant son transfert vers les géants de la Serie A en 2019, et souhaite ajouter un autre défenseur aux côtés Eric Garcia, qui rejoindra son contrat avec Manchester City cet été. Villarreal Pau Torres est considéré comme une autre option s’ils ne peuvent pas signer De Ligt.

– Le Paris Saint-Germain cherche à recruter l’ailier de l’Internazionale Achraf Hakim et L’Équipe ont suggéré que le Nerazzurri ont agi rapidement pour identifier un remplaçant possible, atterrissant sur Jonathan Clauss. Il est même précisé que des discussions autour d’un éventuel déménagement pour le joueur de Lens de 28 ans ont déjà commencé.

– Il y a eu divers clubs liés avec Rodrigo De Paul, mais Calciomercato rapporte que c’est l’Atletico Madrid qui a entamé les négociations – s’adressant à la fois à l’Udinese et au joueur. Il est suggéré que l’Udinese cherche à apporter 40 millions d’euros pour le milieu de terrain argentin, bien que ce chiffre puisse être réduit avec l’insertion de modules complémentaires.

– Marseille s’apprête à signer Matteo Guendouzi cet été, selon Mercato à pied. Le Français a passé la saison en prêt au Hertha Berlin d’Arsenal, après s’être brouillé avec Mikel Arteta.

– La Roma montre son intérêt à recruter le milieu de terrain d’Arsenal Granit Xhaka, et La Gazzetta dello Sport ont suggéré qu’ils pourraient même inclure Amadou Diawara dans un accord pour l’international suisse. Cela vient après qu’ils aient vu une offre de 13 millions d’euros refusée alors que les Gunners réclamaient 20 millions d’euros.

– La Gazzetta dello Sport ont identifié diverses cibles d’Atalanta avant le mercato estival. Pour le défenseur central, l’équipe de Serie A serait intéressée par Bologne Takehiro Tomiyasu et celui de Genk Jhon Lucumi. Au milieu de terrain, ils envisagent Bologne Jerdy Schouten, tandis que Chelsea prêté Davide Zappacosta est considérée comme une recrue possible pour les grands domaines. De plus, Sassuolo Jérémie Boga et AZ Alkmaar Calvin Steng pourraient renforcer leur attaque, tandis que toute une série de gardiens sont nommés.