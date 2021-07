Arsenal vise 40 millions d’euros pour Manuel Locatelli de Sassuolo malgré la préférence de la Juventus

Arsenal signera-t-il Manuel Locatelli ou passera-t-il à la Juventus ? Photo de Chris Ricco – UEFA/UEFA via Getty Images

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato estival est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : Arsenal espère détourner le regard de Locatelli de Turin

Arsenal est prêt à payer 40 millions d’euros de frais de transfert pour Sassuolo Manuel Locatelli malgré la préférence de la star italienne de rester en Serie A pour son prochain déménagement, selon Fabrice Romano.

Le joueur de 23 ans devrait rencontrer Sassuolo pour discuter d’un éloignement du club après avoir impressionné à l’Euro 2020, où il a marqué deux fois et joué un rôle dans le Azzurri battre l’Angleterre en finale.

Locatelli aurait préféré un passage à la Juventus, ce qui pourrait exclure Arsenal d’un mouvement. On dit que les Gunners ne veulent que des joueurs pleinement convaincus de rejoindre le club. Cependant, cela pourrait également dépendre de la situation financière de la Juve et des dépenses de son milieu de terrain.

Locatelli a rejoint Sassuolo en provenance de l’AC Milan en 2019 pour un montant d’environ 14,5 millions d’euros à la suite d’un prêt réussi. Au cours de sa carrière, il a disputé plus de 140 apparitions en Serie A, dont 99 avec son club actuel, et a suffisamment impressionné Roberto Mancini pour mériter une convocation internationale.

Pour Arsenal, l’accord représente l’un des nombreux sur une frénésie de dépenses au cours de l’été. Les Gunners ont été largement liés à un mouvement de 50 millions de livres sterling pour Brighton’s Ben Blanc, ainsi qu’à Lyon Houssem Aouar et celle d’Anderlecht Albert Sambi Lokonga. La reconstruction du recrutement prévue par le club pourrait les aider à rebondir dans la compétition européenne, ne parvenant pas à se qualifier pour le football continental pour la première fois en 25 saisons.

BLOG EN DIRECT

09.11 BST : La Real Sociedad est favorite pour l’international japonais Prenez Kubo prêté par le Real Madrid, selon COMME.

Kubo est en service international avec le Japon et se prépare pour les Jeux olympiques avec son avenir encore en suspens. Son séjour à Madrid a été exclu car il ne détient pas de passeport européen et le quota hors UE de Madrid est déjà pris par Eder Militao, Vinicius Jr. et Rodrygo.

Kubo, 20 ans, devrait passer une autre saison en prêt. Depuis qu’il a rejoint Los Blancos en provenance du FC Tokyo à l’été 2019, Kubo a obtenu un prêt réussi à Majorque. Il a passé la première moitié de la saison dernière en prêt à Villarreal mais n’a pas pu gagner du temps de jeu régulier avant de déménager à Getafe où il a joué les six derniers mois.

Kubo a beaucoup d’options pour jouer en Espagne et à l’étranger. Le Real Madrid serait ouvert pour permettre à Kubo de se renforcer à la Real Sociedad, où il obtiendrait un temps de jeu régulier.

08.32 BST : L’attaquant de Newcastle United Andy Carroll a quitté le club, a confirmé le manager Steve Bruce.

Le joueur de 32 ans n’a fait que huit départs en Premier League au cours de son deuxième passage dans son club d’enfance, alors que les problèmes de blessures qui ont tourmenté une grande partie de sa carrière se sont poursuivis.

« Il n’a plus de contrat. J’ai eu une conversation avec Andy », a déclaré Bruce après le match amical de pré-saison de dimanche contre York.

« Je pense qu’il veut aller jouer. Je souhaite tout le meilleur au garçon. J’espère que cela ira pour le reste de sa carrière.

« Il m’a certainement été d’une grande aide au cours des deux dernières années, c’est sûr. »

Carroll a quitté Newcastle en janvier 2011 pour rejoindre Liverpool dans le cadre d’un transfert de 35 millions de livres sterling, mais il n’a marqué que 11 buts en 18 mois à Anfield avant de partir pour West Ham, initialement en prêt, puis pour un transfert permanent de 15 millions de livres sterling.

08h00 BST : Le manager du Celtic, Ange Postecoglou, a déclaré que le club « travaillait dur » pour attirer plus de nouveaux joueurs avant sa première saison à la tête des géants écossais.

Les Bhoys ont déjà signé des défenseurs Liam Shaw et Osaze Urhoghide ainsi que les ailiers Liel Abada et Kyogo Furuhashi cet été. Cependant, Postecoglou insiste sur le fait que le club cherche toujours à renforcer son équipe afin de récupérer le titre écossais après que Steven Gerrard a mené la campagne victorieuse des Rangers la saison dernière.

« C’est un groupe très jeune en ce moment que nous lançons là-bas », a déclaré l’ancien entraîneur de l’équipe nationale australienne à Celtic TV. « Ce n’est un secret pour personne que nous devons faire venir des joueurs et nous travaillons dur pour y parvenir.

Le Celtic accueille mardi le club danois du Midtjylland lors du match aller du deuxième tour de qualification de la Ligue des champions.

PAPER GOSSIP (par Luke Thrower)

– Brighton cherche à recruter un arrière gauche Marc Cucurella du côté espagnol Getafe, selon le Courrier quotidien. Le joueur de 22 ans fait actuellement partie de l’équipe d’Espagne pour les Jeux olympiques de Tokyo avec un certain nombre de jeunes bien connus. Le joueur a rejoint Getafe depuis Barcelone, après un prêt réussi, en 2020 pour environ 9 millions de livres sterling. Son contrat actuel comprend toutefois une clause de rachat de 15 millions de livres sterling qui lui permettrait de rejoindre les Seagulls en cas de déclenchement.

– Liverpool s’apprête à décharger son défenseur Ben Davies quelques mois seulement après avoir rejoint le club, selon le soleil. Le joueur de 25 ans a rejoint Preston North End en janvier au milieu d’une crise de blessures, mais a également souffert d’un passage sur la touche, n’ayant pas enregistré une seule minute sous un maillot rouge. Cependant, après le retour de Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip, ainsi que du nouvel Ibrahima Konate, un séjour dans le Merseyside semble peu probable. Sheffield United serait intéressé par un déménagement, mais uniquement sous forme de prêt plutôt que de manière permanente.

– L’AS Roma a identifié l’arrière gauche de Palmeiras Matias Vina comme cible cet été, selon Gianluca Di Marzio. Le joueur de 23 ans a été lié à un transfert du côté de Jose Mourinho, qui cherche un remplaçant pour Leonardo Spinazzola, actuellement écarté d’une blessure à Achille subie à l’Euro 2020. Un package d’une valeur de 12,5 millions d’euros aurait été mis en place par Roma, y ​​compris les add-ons, pour le défenseur uruguayen dans l’espoir de finaliser le transfert du côté brésilien dans les prochains jours.

– Napoli a rejoint la course pour recruter le milieu de terrain de l’AZ Alkmaar Teun Koopmeiners, selon Calciomercato. Le joueur de 23 ans a été lié à un transfert avec son compatriote de Serie A, l’Atalanta, mais n’a pas encore conclu d’accord avec le club néerlandais, donnant à Napoli une chance de se joindre à la course pour sa signature. L’international néerlandais a gravi les échelons de l’AZ, faisant plus de 100 matches de championnat et faisant ses débuts internationaux en octobre 2020.

– Everton est sur le point de signer des ailiers Gris Demarai et Andros Townsend, selon Le correspondant du Times, Paul Joyce. Gray, 25 ans, devrait rejoindre l’équipe de Rafa Benitez pour 1,5 million de livres sterling du Bayer Leverkusen, mais n’a disputé que 10 matches de Bundesliga cette saison avec un but et deux passes décisives. Townsend, 30 ans, est un agent libre, quittant Crystal Palace après cinq ans au club. L’ancien international anglais a disputé plus de 200 matches de Premier League avec 13 sélections en Angleterre.